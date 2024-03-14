Anketler Kocaeli’nde ne diyor?

İlimizde de birçok anket şirketi ve gazeteler anketlerini peşi sıra açıklamaya başladı. Gazeteniz KOCAELİ de birçok seçimde olduğu gibi bu seçimde geleneksel olarak okuyucularına internet ortamında anket yapıyor. Bu anket sonuçları seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynısı çıkar.

Genel seçime oranla yerel yani belediye seçimlerdeki adayın daha ön planda olduğu ve adaya oy verildiğini görüyoruz anketlerde. AKP Kocaeli’nde çeşitli nedenlerle tekrar aday göstermediği belediye başkanların yerine atadığı yeni belediye başkanlarından anketlerde halkın memnun olmadığı görülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işe başlarsak AKP adayı Tahir Büyükakın olumlu siyaseti, her kesime ılımlı bakması ve kucaklaması, sade bir seçim kampanyası yürütmesi elinin rahat olduğunu gösteriyor. Büyükakın, AKP İzmit Belediye Başkan adayı eski Meclis Üyesi Muharrem Tutuş’un kazanması için abilik yapıyor. İşi gücü bıraktı mevcut ve güçlü Başkan Fatma Kaplan Hürriyet karşısında kazanabilmesi için, Tutuş’u her gittiği yere götürüyor.

Fatma başkan da bu sefer daha güçlü bir meclis ile tekrar İzmit’i yönetmek istediğinden geniş kesimler tarafından tanınan meclis üyeleri ile yola koyuldu. İzmit’te ipi göğüsleyecek kişi olarak gösteriliyor.

Derince’de CHP adayı Sertif Gökçe seçimi önde götürürken, Gebze’de Erkan Baş sürpriz yapabilir. Başiskele ve Kandıra bağımsız adayların kazanma şansı yüksek. Bu seçim birçok şeye gebe. Yani Kocaeli genelinde sonuç CHP 2, Bağımsız 2, AKP 8 Belediye kazanabilir. Bu seçimde Zafer Partisi’nin alacağı oy oranları çok konuşulacağa benzer. YRP İvme kazanırken, SP oy oranlarını arttırdığı görülüyor. DSP ve Hüdapar da oy oranlarında hareketlenme gözüküyor.

Anketler böyle diyor ama tabi son sözü 31 Mart günü seçmen söyleyecek. Hadi hayırlısı diyelim. Şimdi gelelim anketlere. Gazetemizin anketinde İZMİT’te durum.

Fatma Kaplan Hürriyet (CHP) %45,1,

Muharrem Tutuş (AKP) 25.3.

En yakın takipçileri ise Bağımsız aday Mustafa Can 7,3. Memleket Partisinin adayı Timur Duman ise % 3.7 oy aldığı görülüyor.

Başka bir gazetenin anketinde İzmit’te durum:

Fatma Kaplan Hürriyet %53,

Muharrem Tutuş %36

Gelelim DERİNCE’ye: Geçtiğimiz belediye seçimlerini kıl payı kaybeden CHP Belediye başkan adayı Sertif Gökçe bu seçimde favori. Herkes kazanacağını söylüyor. Bizim gazetemizin anketine göre:

Sertif Gökçe %33.7,

AKP belediye başkan adayı İbrahim Şirin ise 26,4.

Derince’de geniş bir kesim tarafından sevilen tanınan BTP ( Büyük Birlik Partisi) adayı Raif Solmaz % 15.7 ile üçüncü sırada yer alıyor. Başka bir gazetenin anketine göre de:

Sertif Gökçe (CHP) % 42,

İbrahim Şirin ise % 34 oy almış görünüyor.

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BAŞİSKELE’de de çok kıyasıya bir yarış var. Bir yanda bağımsız aday olan eski AKP’li Hüseyin Ayaz, diğer yanda Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu ve AKP’nin adayı Mehmet Yasin Özlü yarışıyor.

Bağımsız aday Hüseyin Ayaz % 44.3.

Mehmet Yasin Özlü %26.2

Zafer Mutlu (SP) % 21,5 gözüküyor.

Başka bir gazetenin anketinde ise Hüseyin Ayaz % 44, M. Yasin Özlü % 31 ve SP adayı Zafer Mutlu % 15 gösteriliyor.

KANDIRA’da durum: Gazetemiz anketlerinde Bağımsız Aday Cengiz Kan 22.4, CHP adayı Serkan Açıkgöz % 12.7, AKP adayı Erol Ölmez % 10.6 oy oranı almış.

KÖRFEZ’de CHP adayı Tayfun Balıkçı % 19.1, oy oranı ile başı çekerken, Saadet Partisi adayı Erhan Küçükemirler % 18.2, AKP adayı Şener Söğüt % 17.2, İYİ Parti adayı Azmi Cihat Hatipoğlu % 13,5, YRP adayı ( Yeniden Refah Partisi) Hacı Latif İşcen % 12,8 oy almış gözüküyor.

GÖLCÜK’ te durum: CHP adayı Özgür Yılmaz 27.2, AKP adayı Ali Yıldırım Sezer %25.2 Memleket Partisi adayı Mehmet Bali 15.2, bandında yer alıyor.

KARAMÜRSEL’de CHP Adayı Ahmet Çalık 34.2, AKP adayı Mesut Çetinkaya 27.9, ve Zafer Partisi adayı İdris Kılıçaslan %18.1 oy bandında.

GEBZE’de durum: TİP ( Türkiye İşçi Partisi) Belediye Başkan adayı Erkan Baş % 40.5, AKP adayı Zinnur Büyükgöz % 27.6, DSP adayı Çetin Töngel ve Zafer Partisi adayı Dr. Koray Topçu % 9 bandında oy aldığı görülüyor.

DARICA’da durum: Zafer Partisinin adayı Özgür Kaleözü % 57.6, AKP Adayı Muzaffer Bıyık % 17.1, DEVA Adayı Muhammet Ali Unsur % 14.3, CHP adayı Saide Aslan Çalışkan % 14.2,oy oranında.

ÇAYIROVA’da durum: İYİ Parti adayı Şevki Demirci % 38.4, Zafer partisi adayı Hacı Filiz % 17.8, AKP adayı Bünyamin Çiftçi % 11.4 oy almış.

KARTEPE’de durum: AKP Adayı Mustafa Kocaman 27.6, CHP adayı Nilay Merttürk % 25.6, DEVA adayı Yusuf Nuhoğlu 21.9, SP adayı İbrahim Ethem Akbuğa % 11. 7 oy aldı.

DİLOVASI durum: Zafer Partisi adayı Hacı Kadir % 17.8, CHP adayı Yakup Törk %15.7, AKP adayı Ramazan Ömeroğlu %12.6 DEM parti adayı Mustafa Avcı %10.1 oy aldığı görülüyor. Bakalım Kocaeli 1 NİSAN şakası yapacak mı?