İYİ Partili Kamil Şirin bağımlılık tedavisi olmuş kişileri istihdam edecek!

Yerel seçimlere 16 gün gibi kısa bir süre kaldı. İYİ Parti’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, bugün Başiskele’de bulunan Welborn Otel’de proje lansmanı gerçekleştirdi. Başkan seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlatan Şirin’in toplantsına İl Başkanı Nusret Acur, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin ve meclis üyesi adayları katıldı.

“DÜNYANIN BİR ÇOK NOKTASINDAN DESTEK GELİR”

İzmit’in tarihi mirasının geçmişinin çok önemli olduğunu ifade eden Şirin, Yık yap değil yap yık şeklinde mahalelleri daha geri platformlarda oluşturarak tarihsel alanlarda çalışmaların yapılmasını sağlayacağız. Belki 50 yıl sürecek bir süreç. Ciddi mali bir bütçesi vardı. İzmit’te böyle bir şeye biz kazmayı vurursak dünyanın bir çok noktasında maddi yardımlar gelecektir.

“MİRASA İHANET ETMİŞ OLURUZ”

Çok önemli çok değerli bir müze kente dönüştürebilirz. Çok değerli bir müzekent olabilir İzmit. İzmit’in bin dönümlük alanının taşındığını ve müze olduğunu düşünün. Turist gelir, havaalanı çalışır, sanayici kendini toparlar. Bütün Kocaeli’yi etkiler bu durum. İzmit’in taşıdığı tarihsel miras hiçbir yerde yok. Biz iş makinaları ile girip yeni yerler yaparsak tarihsel mirasa ihanet etmiş oluruz.

“AÇ KAPA TÜNEL PROJESİ”

Aç Kapa Tünel projes ile ilgili konuşan Şirin, “Kuruçeşme’den başlayıp Real’in olduğu alana kadar Karayoluu toprak altına alarak kent trafiğinin rahatlatılması düşünülmüş ancak vaz geçilmiş. Biz bu işi başarabilirsek İzmit Deniz kenti olacak. Biz İzmit’in nimetlerinden yararlanamıyoruz. Bununla birlikte çok büyük bir kamu arazisi elde etmiş olacağız. Ciddi bir güzellik katar kente. Bunlar hayalden ibaret değil real olaylar” dedi.

“İZMİTLİ İSTİHDAM EDİLMELİ”

İzmit Forum projesini anlatan Şirin, “Atina Demokrasisi gibi. Herkesin eşit olduğu bir sistem. Vatandaşın başkanla eşit olduğu, müdürlerin halka hesap verdiği bir forum. Bu çok önemli. Bunu mutlaka canlandırmak gerekir” dedi. Kent bünyesinde Kariyer Danışmanlığı hizmet sunmak istediklerini ifade eden Şirin, “Pek çok şirket ve fabrika var. İzmit Belediyesi insiyatif alırsa sanayici de iş adamı da muhakkak el tutar. Bizim fabrikalarımızda İzmitli istihdam edilmeli. Burada yaşayan insanın çocuğu varken neden başka yerden geleni istihdam edeyim?” şeklinde konuştu.

“DEVLET SAYGINLIĞI OLAN YURTLAR”

Gençlere önem verdiklerini vurgulayan Şirin, “Belediyenin maddi imkanı elverdiği sürece gençlere yardım edeceğiz. Belediye eli ile yurtlar açabiliriz. Gençlerin tarikat yurtlarında değil, devlet saygınlığının olduğu yurtlarda konaklamalı” ifadelerini kullandı.

“NARKOTİK KENT”

İzmit narkotik kent haline geldiğini belirten Şirin, “Belirli mahallelerdeki gençler çok sahipsizler. Aileler baş edemiyor. Bu konuda belediyenin bakanlıklarla, platform oluşturması gerekiyor” dedi. Şirin konuşmasının devamında, “2019 yılından beri açılması beklenen AMATEM var. Bağımlıların gönüllü şekilde başvurmalarını teşvik edebiliriz. Belediye bu konuda insiyatif alması gerekiyor. Üniversite ile sağlık bakanlığı arasında bir durum var. Birbirlerine top atıyorlar. Tedavi olmuş kişilerin istihdamı için gerekeni yapacağız” dedi.

“FATURA DESTEĞİ”

Şirin konuşmasının devamında, “İhtiyaç sahibi emeklilerimize elektik su ve doğalgaz ücretlerine yapabildiğimiz kadar katkı yapmak istiyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın sosyalleşmesini sağlamalıyız. Yeni spor alanlarının oluşturulması lazım” dedi.

“DAHA MUTLU BİR KENT YARATABİLİRİZ”

Oluşturulacak bin dönümlük alanlarda spor, temiz hava, sosyal tesis imkanlarının vereceklerini ifade eden Şirin, “Bugün İzmit Beleidyeisnin kent lokantası adı altında verdiği hizmeti büyüterek belediyenin ucuz bir şekilde hizmet vereceği alanlar ihtisas ederek bir alanın teşekkül ettirmek istiyoruz. Kentte böyle alanlar var. Daha mutlu bir kent yaratabiliriz” dedi.

“ÇİFTÇİYE CİDDİ DESTEK”

Çiftçilerimize ciddi ziraat desteği vermek istiyoruz. Ürünler üretelim ve belediyemizin sahibi olduğu mağazalarda satalım. Köylümüzün ürünlerini satmasına zemin hazırlayalım. Hem köylüyü teşvik eder, hem de sağlıklı ürüne kolay ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu.

“SOKAK KÖPEĞİ SORUNU”

Sokak köpeği sorununa değinen Şirin, “Çok çeşit köpek var. Saldırganlar var, mahallelinin sevdiği köpekler var. Oluşturulacak barınaklarda en doğru şekilde beslenerek tutulmaları doğru olur. Kentin hiçbir yerinde köpeğe rastlanılmamasını da doğru bulmuyorum. Hibrit bir sistem uygulanabilir. Kent içerisinde de tutulmasında fayda görüyorum” dedi.

BOYA İMALATHANESİ YAPILACAK

Temizlik sorununa değinen Şirin, “Derelerimizin hepsi çöplük içinde. Derelerin, ormanların, piknik alanlarının temizliği en hassas olunması gereken konulardan biri” dedi. İzmit’in yepyeni bir görünüme kavuşması gerektiğini ifade eden Şirin, “Biz boya imalathanesi kurmak istiyoruz. Natural madenlerden üretilen boya kullanmak istiyoruz” dedi.

“SPOR OKULUNA İHTİYAÇ VAR”

Kentin nitelikli bir spor okuluna ihtiyacı olduğunu ifade eden Şirin, Bir sanayici arkadaşım ile konuştum. Gerçi kazanma ihtimalimiz az gözüküyor ama bir spor okulu yapalım dedik. Tenis kortları olsun, spor sahaları olsun, yüzme havuzu olsun, Kocaelispor ile işbirliği de yapılırsa çok iyi olur. 5 yıl boyunca okulun tüm masraflarını ben karşılayacağım dedi. Mutlaka kentte genç sporcuların gelişmesi için nitelikli spor okullarına ihtiyaç var” dedi.

“5 YIL HİÇBİR ŞEY YAPILMAYACAK”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, sunum sonrası yaptığı açıklamada, “Kentte büyük kaynaklar var. Masada ciddi para var. İştikrakler ile birlikte 40 milyar TL bütçe var. İlçelerin bütçesi yüksek. İsraf yapmazsanız, vallahi bu paralar ile uçurulur. Mevcut Başkan geçtiğimzi gün HaberTürk’te 160 bin bağımsız konutun hasarlı olduğunu ifade etti. 500 bin insan risk altında. Biz kazanamazsak önümüzdeki 5 yıl kentsel dönüşüm ile ilgili hiçbir şey yapılmayacak Kocaeli’de. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut ile örnek işler yapacağız” dedi.