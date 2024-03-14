İYİ Partili Kamil Şirin: "NİTELİKLİ SPOR OKULLARINA İHTİYAÇ VAR”

Yerel seçimlere 16 gün gibi kısa bir süre kaldı. İYİ Parti’nin izmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, bugün Başiskele’de bulunan Wellborn Otel’de proje lansmanı gerçekleştirdi. Başkan seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri anlatan Şirin’in toplantısına İl Başkanı Nusret Acur, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin ve meclis üyesi adayları katıldı.

“KAZANMA İHTİMALİMİZ AZ GÖZÜKÜYOR”

İzmit’in tam teşekküllü bir spor okuluna ihtiyacı olduğunu ifade eden Kamil Şirin, spor okulu projesini anlattığı sırada çok dikkat çeken bir ifade kullandı. Şirin konuşmasında, “Kazanma ihtimalimiz az gözüküyor” ifadelerini kullandı.

"NİTELİKLİ SPOR OKULLARINA İHTİYAÇ VAR”

Kentin nitelikli bir spor okuluna ihtiyacı olduğunu ifade eden Şirin, “Bir sanayici arkadaşım ile konuştum. Gerçi kazanma ihtimalimiz az gözüküyor ama bir spor okulu yapalım dedik. Tenis kortları olsun, spor sahaları olsun, yüzme havuzu olsun, Kocaelispor ile işbirliği de yapılırsa çok iyi olur. 5 yıl boyunca okulun tüm masraflarını ben karşılayacağım dedi. Mutlaka kentte genç sporculuarın gelişmesi için nitelikli spor okullarına ihtiyaç var” dedi.