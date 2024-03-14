Hürriyet müjdeyi verdi: Bir Kent Lokantası da oraya geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, saha programlarına Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde devam etti. Bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hürriyet, 2’nci Kent Lokantası için çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi.
3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL
İlki Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek 40 TL’ye satışa sunuluyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen İzmitlilerin büyük ilgi gösterdiği Kent Lokantası, İzmit’te bir marka olma yolunda ilerliyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve öğrenciler için can suyu oluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.