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Hürriyet müjdeyi verdi: Bir Kent Lokantası da oraya geliyor

Mehmet Ali Paşa sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, 2’nci Kent Lokantası’nın bu bölgede açılması için çalışmaya başlayacaklarının müjdesini verdi

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Hürriyet müjdeyi verdi: Bir Kent Lokantası da oraya geliyor mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, saha programlarına Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde devam etti. Bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hürriyet, 2’nci Kent Lokantası için çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi. 

3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL

İlki Fevziye Parkı’nda açılan Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemek 40 TL’ye satışa sunuluyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen İzmitlilerin büyük ilgi gösterdiği Kent Lokantası, İzmit’te bir marka olma yolunda ilerliyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve öğrenciler için can suyu oluyor.
# büyük, Fatma Kaplan Hürriyet

14 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

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