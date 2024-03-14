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Kocaeli’de zehir tacirlerine operasyon : 3 tutuklama

Gebze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de zehir tacirlerine operasyon : 3 tutuklama mask

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramda; 3 kilo 102 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 captagon, 25 bin 200 TL ve 12 bin Suriye Lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.H, Y.B ve S.D. isimli şahıslar ise tutuklandı.

14 Mar 2024 - 22:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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