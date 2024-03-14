Kocaeli’de zehir tacirlerine operasyon : 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramda; 3 kilo 102 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 captagon, 25 bin 200 TL ve 12 bin Suriye Lirası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.H, Y.B ve S.D. isimli şahıslar ise tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.