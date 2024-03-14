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BAKAN AÇIKLADI: Şehir Hastanesi Tramvay Hattı o tarihte açılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi

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BAKAN AÇIKLADI: Şehir Hastanesi Tramvay Hattı o tarihte açılacak! mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, “Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak” dedi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 416 Kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.
# proje

14 Mar 2024 - 22:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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