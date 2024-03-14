BAKAN AÇIKLADI: Şehir Hastanesi Tramvay Hattı o tarihte açılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, “Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak” dedi.
Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 416 Kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.