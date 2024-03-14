İzmit Belediyesi'nin etkinliğine izin verilmedi!

İzmit Belediyesi'nin açıklamasında;

"Mübarek Ramazan ayı içerisinde, 28 Haziran Mahallesi’nde Ulubatlı Ortaokulu’nda bu akşam iftar sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan Ramazan etkinliğimize, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izin verilmediği için iptal etmek zorunda kaldık.

Bilindiği üzere; İzmit Belediyesi olarak, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini ilçemizin her köşesine taşımak amacıyla düzenlediğimiz etkinlikler, halkımız tarafından büyük bir coşku ve ilgiyle karşılanmaktadır. Bu kapsamda, her gün farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Ramazan etkinlikleriyle, komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor, kültürel ve manevi değerlerimizi yaşatmaya çaba harcıyoruz.

Ancak ne yazık ki, bugün 28 Haziran Mahallesi’nde Ulubatlı Ortaokulunun bahçesinde yapılması planlanan etkinliğimize, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul bahçesinin kullanılmasına izin verilmemiştir. Tüm mahalle halkımızın bilgisine sunarız.

Diğer günlerdeki etkinliklerimiz aynen devam edecektir."