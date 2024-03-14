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Kocaeli'de yağmurlu hava devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli yarın Yağmurlu, sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin edildi.

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Kocaeli'de yağmurlu hava devam edecek mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA24.00 - 03.00111191410
CUMA03.00 - 06.00101096211
CUMA06.00 - 09.00101093410
CUMA09.00 - 12.00101087818
CUMA12.00 - 15.00121279720
CUMA15.00 - 18.00101081817
CUMA18.00 - 21.00111186716
CUMA21.00 - 24.00101088414

14 Mar 2024 - 23:12 - Gündem

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