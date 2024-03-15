GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)

GENÇLERBİRLİĞİ
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
|KOCAELİSPOR
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
Maç öncesi notlar:
Kocaelispor, Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkıyor. 5 haftadır kazanamayan Yeşil - Siyahlılar, bu hafta 3 puanı almak için sahadalar.
Karşılaşma, Ankaragücü’nün de ev sahipliği yaptığı Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bir hayli yıpranan zemin, bu hafta oynanacak duruma getrilmiş.
Yaklaşık 3 bin kişilik Gençlerbirliği, 400 kişilik ise Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.
Hava 4 derece ancak soğuk çok fazla hissedilmiyor. Rüzgar ve nem yok.
CANLI ANLATIM
MAÇ BAŞLADI
1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı
5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.
12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.
18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.
19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.
24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.
29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.
31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
32' Burak Öksüz sarı kart gördü
34' Beridze altı pasa gönderdi, Kouakou kafayı dokunsa gol olacaktı, dokunamadı.
35' Atila Turan2ın Amilton'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü
42' Kouakou yakın mesafeden kafayı vurdu, direk dibinden Ertuğrul uzandı yüzde yüz golü önledi.
İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık uzatma eklendi
45+2' Melih Bostan kendinin ve takımının 2.golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi
Kocaelispor, İzmitli Melih Bostan'ın 5. ve 45.dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 yenik kapadı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
46' KOCAELİSPOR'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!! VUKOVİC, BARIŞ ALICI VE ATİLA OYUNDAN ALINIRKEN CEM EKİNCİ, YUSUF CİHAT VE DUHAN AKSU OYUNA DAHİL OLDU
49' Mehmet Yılmaz'ın ortasında Duhan direk dibinde vurdu, Ertuğrul yüzde yüz golü önledi. Bir dakika sonra Ertuğrul yine yüzde yüz golü önledi.
51' Kocaelispor taraftarları, “Engin dışarı ve Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yapıyor.
64' Gençlerbirliği iki oyuncu değişkliği yaptı!! Siliki sakatlanarak kenara geldi yerine Yiğit Efe yuna dahil oldu. Elias Durmaz yerine Özgür Çek oyuna dahil oldu.
75' Beridze oyundan alındı, yerine Sheidaev dahil oldu
77' Maçtaki 2 golün sahibi Melih oyundan çıktı, yerine Laura dahil oldu
78' Kouakou'nun yaptığı sert hareket sonrası hakem sarı kartını gösterdi.
84' Nzaba sarı kart gördü
85' Amaral çıktı Mesut Can Tunalı oyuna dahil oldu
Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Izmitli - Allah ıslah etsin koyun git artik
Izmitli4141 - mümkünse koceliye dönmeyin koyunla birlikte ordan gümüşaneye geçin..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.