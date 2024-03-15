GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)

Teknik Sorumlu MUSTAFA GÜRSEL

Maç öncesi notlar:

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkıyor. 5 haftadır kazanamayan Yeşil - Siyahlılar, bu hafta 3 puanı almak için sahadalar.

Karşılaşma, Ankaragücü’nün de ev sahipliği yaptığı Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bir hayli yıpranan zemin, bu hafta oynanacak duruma getrilmiş.

Yaklaşık 3 bin kişilik Gençlerbirliği, 400 kişilik ise Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.

Hava 4 derece ancak soğuk çok fazla hissedilmiyor. Rüzgar ve nem yok.

CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.

12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.

18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.

19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.

24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.

29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.

31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Burak Öksüz sarı kart gördü

34' Beridze altı pasa gönderdi, Kouakou kafayı dokunsa gol olacaktı, dokunamadı.

35' Atila Turan2ın Amilton'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü

42' Kouakou yakın mesafeden kafayı vurdu, direk dibinden Ertuğrul uzandı yüzde yüz golü önledi.

İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık uzatma eklendi

45+2' Melih Bostan kendinin ve takımının 2.golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi

Kocaelispor, İzmitli Melih Bostan'ın 5. ve 45.dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 yenik kapadı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' KOCAELİSPOR'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN!! VUKOVİC, BARIŞ ALICI VE ATİLA OYUNDAN ALINIRKEN CEM EKİNCİ, YUSUF CİHAT VE DUHAN AKSU OYUNA DAHİL OLDU

49' Mehmet Yılmaz'ın ortasında Duhan direk dibinde vurdu, Ertuğrul yüzde yüz golü önledi. Bir dakika sonra Ertuğrul yine yüzde yüz golü önledi.

51' Kocaelispor taraftarları, “Engin dışarı ve Gümüşhane’ye başkan olsana” tezahüratları yapıyor.

64' Gençlerbirliği iki oyuncu değişkliği yaptı!! Siliki sakatlanarak kenara geldi yerine Yiğit Efe yuna dahil oldu. Elias Durmaz yerine Özgür Çek oyuna dahil oldu.

75' Beridze oyundan alındı, yerine Sheidaev dahil oldu

77' Maçtaki 2 golün sahibi Melih oyundan çıktı, yerine Laura dahil oldu

78' Kouakou'nun yaptığı sert hareket sonrası hakem sarı kartını gösterdi.

84' Nzaba sarı kart gördü

85' Amaral çıktı Mesut Can Tunalı oyuna dahil oldu

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.