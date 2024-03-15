15 Mar 2024 - 00:00- Spor G:

KÖRFEZ ANKARA'DA 3 PUAN PEŞİNDE!

Trendyol 1.Lig'in 27.Haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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KÖRFEZ ANKARA'DA 3 PUAN PEŞİNDE! mask

MAÇIN KÜNYESİ

GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR

STAT: Ankara Eryaman Stadı

SAAT: 20.30

HAKEMLER:  ERKAN ÖZDAMAR(Hakem), MEHMET ŞENGÜL(1. Yardımcı Hakem), HARUN REŞİT GÜNGÖR(2. Yardımcı Hakem), ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Dördüncü Hakem)

YAYIN: TRT Spor, Beinmax Sports1, www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)
# Kocaelispor, Ankara

15 Mar 2024 - 00:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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