KÖRFEZ ANKARA'DA 3 PUAN PEŞİNDE!

MAÇIN KÜNYESİ
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR
STAT: Ankara Eryaman Stadı
SAAT: 20.30
HAKEMLER: ERKAN ÖZDAMAR(Hakem), MEHMET ŞENGÜL(1. Yardımcı Hakem), HARUN REŞİT GÜNGÖR(2. Yardımcı Hakem), ÖMER FARUK GÜLTEKİN(Dördüncü Hakem)
YAYIN: TRT Spor, Beinmax Sports1, www.kocaeligazetesi.com.tr (canlı anlatım)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.