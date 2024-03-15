KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!

Teknik Sorumlu MUSTAFA GÜRSEL

Maç öncesi notlar:

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkıyor. 5 haftadır kazanamayan Yeşil - Siyahlılar, bu hafta 3 puanı almak için sahadalar.

Karşılaşma, Ankaragücü’nün de ev sahipliği yaptığı Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bir hayli yıpranan zemin, bu hafta oynanacak duruma getrilmiş.

Yaklaşık 3 bin kişilik Gençlerbirliği, 400 kişilik ise Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.

Hava 4 derece ancak soğuk çok fazla hissedilmiyor. Rüzgar ve nem yok.

CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.

12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.

18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.

19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.

24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.

29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.

31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Burak Öksüz sarı kart gördü