15 Mar 2024 - 00:00- Spor G:

KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!

Trendyol 1.Lig'in 27.Haftasında temsilcimiz Kocaelispor, bugün deplasmanda Başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE! mask
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
+7
Haber albümü için resme tıklayın

KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE! Teknik Sorumlu
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE! Teknik Sorumlu
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!
KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!

Maç öncesi notlar:

Kocaelispor, Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkıyor. 5 haftadır kazanamayan Yeşil - Siyahlılar, bu hafta 3 puanı almak için sahadalar.

Karşılaşma, Ankaragücü’nün de ev sahipliği yaptığı Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bir hayli yıpranan zemin, bu hafta oynanacak duruma getrilmiş.

Yaklaşık 3 bin kişilik Gençlerbirliği, 400 kişilik ise Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.

Hava 4 derece ancak soğuk çok fazla hissedilmiyor. Rüzgar ve nem yok.

CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı

5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.

12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.

18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.

19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.

24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.

29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.

31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

32' Burak Öksüz sarı kart gördü

# Kocaelispor, Ankara, 2024

15 Mar 2024 - 00:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.526.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL