KÖRFEZ BAŞKENT'TE 3 PUAN PEŞİNDE!

GENÇLERBİRLİĞİ
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
|KOCAELİSPOR
|Yedekler
|Teknik Sorumlu
Maç öncesi notlar:
Kocaelispor, Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkıyor. 5 haftadır kazanamayan Yeşil - Siyahlılar, bu hafta 3 puanı almak için sahadalar.
Karşılaşma, Ankaragücü’nün de ev sahipliği yaptığı Eryaman Stadı’nda oynanacak. Bir hayli yıpranan zemin, bu hafta oynanacak duruma getrilmiş.
Yaklaşık 3 bin kişilik Gençlerbirliği, 400 kişilik ise Kocaelispor taraftarı maça ilgi gösterdi.
Hava 4 derece ancak soğuk çok fazla hissedilmiyor. Rüzgar ve nem yok.
CANLI ANLATIM
MAÇ BAŞLADI
1' Maça temsilcimiz Kocaelispor başladı
5' Kocaelispor, henüz 5.dakikada altı pasa kesilen topa dokunan Melih'in vuruşuyla 1-0 geriye düştü.
12' Barış sağdan girdi altı pasa kesti, Beridze'den önce Oğuz kornere çeldi.
18' Kouakou Mehmet'in pasıyla sağdan girdi tam dokunacakken savunma uzaklaştırdı.
19' Kocaelispor penaltı bekledi hakem devam dedi.
24' Elias Durmaz 20 metreden şutladı Harun bloke etti.
29' Yüzde yüz golü kaçırdık!! Barış Alıcı sağdan girdi, altı pasa kesti, Kouakou iki metreden vurdu, son anda savunma ayak koydu.
31' Siliki yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
32' Burak Öksüz sarı kart gördü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.