Lastik-İş’ten sözleşme açıklaması

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi Toplu İş Sözleşmesi süreci tamamlandı. Taraflar anlaştı. Anlaşmaya ilişkin, Lastik-İş Sendikası’ndan yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sendikamız Lastik-İş’in örgütlü olduğu Brisa, Pirelli, Prometeon ve Goodyear işyerlerinin toplu iş sözleşmesi 14 Mart 2024 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar 2 yıl yürürlükte olacak.

KAZANIMLAR

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile üyelerimizin iş güvencesi ve ücretleri iyileştirilmiş, var olan haklarında önemli iyileşmeler sağlanmış, kazanılmış hakların tümü korunmuş ve yeni güvenceler ve kazanımlar elde edilmiştir. Yeni dönem toplu iş sözleşmeleri ile taşıt lastiği işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan yaklaşık yedi bini aşkın işçiyi kapsamaktadır. Bu işçilerden yaklaşık bin beş yüzü destek işçisi olarak adlandırılan ve taşeron sisteminin sona erdirilmesiyle toplu sözleşme hakkına kavuşan işçilerden oluşmaktadır.

HANGİ ÜCRETLER NE KADAR ARTTI?

Toplu iş sözleşmesi politikamızın başında gelen, üyelerimizin iş güvencesine ilişkin hükümleri korunmuş, taşeron işçiliğini ve güvencesiz kiralık işçiliği ortadan kaldıran toplu sözleşme maddemiz korunmuştur. Yeni dönem toplu iş sözleşmeleri ile üretim işçisi üyelerimizin sosyal yardımlarında %120 ile %300 oranları arasında; destek işçisi üyelerimizin sosyal yardımlarına da %120 ile %350 oranları arasında zam yapıldı. Üretim işçisi üyelerimizin aylık çıplak ücretleri toplu iş sözleşmesinin 1.altı ayında %82 oranında arttırılarak ortalama 56.762.-TL/Ay’a yükseltildi. Destek işçisi üyelerimize ise toplu iş sözleşmesinin birinci altı ayında; 1.İş Grubunda yer alan işçilerden ücretleri 18.500.-TL/Ay’dan düşük olanlar 18.500.-TL/Ay’a; 2.İş Grubunda yer alan işçilerden ücretleri 20.000.-TL/Ay’dan düşük olanlar 20.000.-TL/Ay’a ve 3.İş Grubunda yer alan işçilerden ücretleri 21.500.-TL/Ay’dan düşük olanlar 21.500.-TL/Ay’a yükseltildikten sonra destek işçisi olarak çalışan bütün üyelerimize %82 oranında ücret zammı yapılmıştır. Bunun sonucunda destek işçisi üyelerimizin ortalama aylık çıplak ücretlerine toplu iş sözleşmesinin birinci altı ayında %106 oranında arttırılarak 36.600.-TL/Ay’a yükseltildi. Toplu iş sözleşmelerinin ikinci altı ayında bütün sendika üyesi işçilerin ücretlerine açıklanan altı aylık enflasyon oranına, enflasyon oranının %10’u eklenerek bulunacak değer; üçüncü ve dördüncü altı aylarında açıklanan enflasyon oranına, enflasyon oranın %20’si eklenerek bulunacak değer kadar zam uygulanacak. Ayrıca yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde; ülkemizde son yıllarda açıklanan enflasyon oranları ile asgari ücret artış oranları arasında görünen tutarsızlık nedeniyle, toplu iş sözleşmesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında bütün üyelerimizin ücretleri ile asgari ücret arasındaki farkın korunması için ek düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarında, asgari ücret artış oranının ücret zammı oranından yüksek olması durumunda, asgari ücret artış oranı ile ücret zammı arasındaki % farkın yarısının ücret zammı oranına eklenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

ÇEKLER ALINDI

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri ile işçi sınıfı işçi sınıfının belini büken vergi artışları konusunda da önemli bir gelişme sağlandı. Özellikle her yılının ikinci yılında üyelerimizin gelirlerinde vergi artışları dolayısıyla ortay acıkan düşüşü takviye etmek için toplu iş sözleşmesinin 2 yıllık yürürlük süresi içinde, üretim işçisi üyelerimize ayrı ayrı net 15.000.-TL ve net 21.000.-TL; destek işçisi üyelerimize net 13.000.-TL ve net 17.000.-TL tutarlarında çek verilecek.

Bütün bunların yanında işyerinde uygulanmakta olan ve 2 defa verilen erzak yardımı, her sözleşme yılında 3 defaya çıkarıldı. Ayrıca uzun yıllardır toplu iş sözleşmesi tekliflerimizde yer alan ve banka promosyonu talebi de imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde güvence altına alınmış bulunuyor.

BRÜT ÜCRETLER NE KADAR?

Bütün bunların sonucunda Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere üretim işçisi üyelerimizin ortalama çıplak brüt ücretleri yaklaşık 56.762.-TL/Ay’a; destek işçisi üyelerimizin ortalama çıplak brüt ücretleri 36.600.-TL/Ay’ yükselmiştir. Toplu sözleşmelerimizde düzenlenen ücret ve diğer sürekli sosyal yardım artışları sonucunda 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle üretim işçisi üyelerimizin aylık toplamı gelirleri, sözleşmenin birinci altı ayında %87 oranında artarak 90.000.-TL/Ay’a; destek işçilerinde bu oran %113 artarak yaklaşık 57.000.-TL/Ay’a yükselmiştir. Bugün üyelerimizin onayı ile imzaladığımız taşıt lastiği işyerleri toplu iş sözleşmelerinde; kazanılmış haklarımızı koruyarak ve üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyarak hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz. Pirelli, Prometeon, Brisa ve Goodyear işyerleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçenlere ve kararlı duruşları ile en büyük dayanağımız olan üyelerimize gösterdikleri destek ve güven için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” (Haber Merkezi)