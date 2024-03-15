Kocaman, haneleri geziyor

ALTINKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kocaman, geçmiş dönem Köseköy Belde Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’yı hanesinde ziyaret ettik. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da Mustafa Kocaman’a ziyaretinde eşlik etti.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Kartepe Belediye Başkan Adayı Kocaman, daha sonra hane ziyaretlerine devam etti. Aysun-Hasan Ateş çiftinin Köseköy’deki evine misafir olan, Ateş çifti ve komşuları ile bir araya gelen Kocaman, Kartepe için yeni dönemde yapılacak projeleri anlattı. Mustafa Kocaman, bölge sakinlerinin taleplerini de alarak gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade etti.