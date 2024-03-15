Kocaman, haneleri geziyor

ALTINKAYA İLE GÖRÜŞTÜ
Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kocaman, geçmiş dönem Köseköy Belde Belediye Başkanı Selahattin Altınkaya’yı hanesinde ziyaret ettik. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da Mustafa Kocaman’a ziyaretinde eşlik etti.
TALEPLERİ DİNLEDİ
Kartepe Belediye Başkan Adayı Kocaman, daha sonra hane ziyaretlerine devam etti. Aysun-Hasan Ateş çiftinin Köseköy’deki evine misafir olan, Ateş çifti ve komşuları ile bir araya gelen Kocaman, Kartepe için yeni dönemde yapılacak projeleri anlattı. Mustafa Kocaman, bölge sakinlerinin taleplerini de alarak gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.