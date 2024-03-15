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Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki sağlık kuruluşlarını gezdi, sağlık çalışanlarına karanfil verdi

HABER MERKEZİ
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Tutuş, sağlık çalışanlarını unutmadı mask

AKP İzmit İlçe Başkanlığı SKM programları kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Şehir Hastanesi, Umuttepe ve Aile Sağlık merkezlerinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına yönelik ziyaret programı düzenledi. AKP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katıldığı programda AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti.

KARANFİL TAKDİM ETTİ

İzmit'te temas etmedik, gönlüne dokunmadık sağlık çalışanı bırakmayan Tutuş, KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu, Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Gökhan Nalbant’ı da ziyaret etti. Ayrıca İzmit’teki aile sağlık merkezinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen ziyaretlerde karanfil dağıtıldı.
# ilçe, AKP, sağlık, ziyaret

15 Mar 2024 - 00:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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