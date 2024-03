F. Deniz Karamert/ Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Merttürk, CHP Kartepe İlçe Başkanlığı SKM programları kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede hizmet veren Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek Başhekim Dt. Kerem Muhammet Özkahraman ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan nezdinde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı, Özkahraman ve Arslan'a çiçek hediye etti.

"EŞLİK ETTİLER"

Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaretlerinde CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e; CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Sekreteri Kıvanç Özarslan, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

MERTTÜRK,"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Sağlık çalışanlarımızın özlük hakları ve iş güvenliği başta olmak üzere, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha rahat bir ortamda yaşamalarının ve hizmet vermelerinin sağlanması için gereken çabanın harcanmasını diliyorum. Geçmişten bugüne, her zor koşulda, her durumda, her şartta, uğradıkları alçakça saldırı ve baskılara rağmen şifa dağıtanlara saygı ve selamla. Sağlığımız için canları pahasına gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.