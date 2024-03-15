Erbaş’ın kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açlık ve yoksullukla boğuşan vatandaşa ‘sabır’ çağrısı yapıp lüks ve şatafattan kaçınılmasını isterken kızı Feyza Erbaş, lüks aracının anahtarına şiir yazdı.
Daha önce Euro yükseldiği için en küçük çocuğunu yurt dışına çıkaramadığından yakınan Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını paylaştı.
Altına da şu şiiri yazdı:
“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.”
Feyza Erbaş daha önce de 3 çocuğunun fotoğrafını yayınlayarak 8 yaşındaki kızının 13 ülke, 5 yaşındaki oğlunun 2 ülke gezdiğini, 3 yaşındaki en küçük oğlunun ise Euro’nun yükselmesi nedeniyle hiç yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bu sözler tepki toplamıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir süre önce yaptığı açıklamada eleştirilerden çekindiği için yeni makam aracı alamadıklarını öne sürmüş ve “Ben 11 yaşındaki makam aracına biniyorum. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçtim. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz’’ demişti.
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Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.