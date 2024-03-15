Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı.

Kariyer sitesi Jobseeker dikkat çeken bir araştırma yaptı.
Yapılan araştırmaya göre, dünyada en favori meslek pilotluk oldu.“Nasıl pilot olunur?” ifadesinin Ocak 2024’te internette 50 bin kez arandığı ortaya çıktı.Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde modellik en favori meslek oldu.
İşte 10 meslek:
Pilot (50 bin arama)
Uçuş görevlisi (29 bin arama)
Model (25 bin arama)
Psikolog (17 bin arama)
Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)
Doktorluk (15 bin arama)
Öğretmen (14 bin arama)
Avukat (14 bin arama)
İtfaiyeci (14 bin arama)
Girişimci (13 bin arama)
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.