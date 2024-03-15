- Yaşam

Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı.

Bir araştırmaya göre, internette en çok aratılan meslekler belli oldu. Türkiye’de bakın hangi meslek en çok aranmış.

Dünyanın en popüler 10 mesleği açıklandı. mask

Kariyer sitesi Jobseeker dikkat çeken bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmaya göre, dünyada en favori meslek pilotluk oldu.“Nasıl pilot olunur?” ifadesinin Ocak 2024’te internette 50 bin kez arandığı ortaya çıktı.Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de bulunduğu ülkelerde modellik en favori meslek oldu.

İşte 10 meslek:

Pilot (50 bin arama)

Uçuş görevlisi (29 bin arama)

Model (25 bin arama)

Psikolog (17 bin arama)

Sosyal medya fenomeni (17 bin arama)

Doktorluk (15 bin arama)

Öğretmen (14 bin arama)

Avukat (14 bin arama)

İtfaiyeci (14 bin arama)

Girişimci (13 bin arama)

Kaynak: yeniçağ
# 2024, oldu, dikkat, medya

15 Mar 2024 - 08:53 - Yaşam

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