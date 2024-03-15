- Ekonomi

Benzin ve motorine büyük zam

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 53 kuruş zam, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapıldı

Benzin ve motorine büyük zam mask

Bugünden itibaren benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya da yansıtıldı.

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları Kocaeli'de 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Mazot fiyatları ise Kocaeli'de 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

Kaynak: yeniçağ
# benzin, Zam, Ankara

15 Mar 2024 - 08:55 - Ekonomi

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