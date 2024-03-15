Benzin ve motorine büyük zam

Bugünden itibaren benzine 1,60 TL, motorine ise 1,25 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya da yansıtıldı.

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları Kocaeli'de 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Mazot fiyatları ise Kocaeli'de 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

Kaynak: yeniçağ