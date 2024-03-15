Tesla'nın en büyük rakibi iflasın pençesinde! Borsa'da dibi gördü

Elektrikli araç şirketi Fisker’in geleceği hakkında kara bulutlar toplanıyor gibi görünüyor. Wall Street Journal’ın iddiasına göre, şirket iflas başvurusu olasılığını araştırmak için yeniden yapılandırma danışmanlarına başvurdu.Fisker, son mali raporunda beklenmeyen zorlukları ve düşük talebi açıkladı. 2024 yılının, sadece 20.000 araç teslim ederek zor bir yıl olacağı öngörülüyor.Şirketin hisse değerleri, 2020’de Spartan Energy Acquisition Corp. ile borsaya açıldıktan sonra dramatik bir şekilde düştü.Çarşamba günü kapanışta hisse senedi 32 sente geriledi ve New York Menkul Kıymetler Borsası, şirketin listeden çıkarılabileceği uyarısında bulundu.Fisker, operasyonlarını kolaylaştırmak için işgücünün yüzde 15’ini azaltma planları yapıyor. Ayrıca, büyük bir otomobil üreticisi ile potansiyel bir işlem için görüşmelerde olduğunu doğruladı.Ancak, Wall Street Journal’ın iflas ihtimalini bildirmesinden sonra bu görüşmeler sonuçsuz kalmış gibi görünüyor.Fisker’in içinde bulunduğu zor durum göz önüne alındığında, şirketin geleceği belirsizliğini koruyor. Potansiyel bir kurtarıcı bulunup bulunmayacağı ise zamanla netlik kazanacak.Reuters’e rapor hakkında yorum yapmaktan kaçınan Fisker, elektrikli araç endüstrisindeki bu sıkıntılar nedeniyle geleceğini belirlemek zorunda kalacak.

Kaynak: yeniçağ