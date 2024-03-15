Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde H.A. idaresindeki 34 UE 6407 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Y'ye çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.