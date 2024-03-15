Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde H.A. idaresindeki 34 UE 6407 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sinem Y'ye çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Asayiş
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.