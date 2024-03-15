AKP'li adayın çay bahçesinden uyuşturucu çıktı

Yerel seçimlere çok az bir vakit kaldı. AKP Elazığ İl Genel Meclisi adayı olan Tuncay Karaoğlu’na ait Ağın'daki çay bahçesi mühürlendi.
2 Şubat'ta polis tarafından yapılan aramada işyerinde 2.18 gram esrar, alt katında bulunan mutfak bölümünde yapılan aramada ise 'kova' tabir edilen düzenek içerisinde 1.54 gram esrar maddesi ele geçirildi.
OĞLU BAKIN NE DEDİ
Karaoğlu'nun oğlu Mehmet Karaoğlu, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Karaoğlu serbest bırakıldı.
İşyeri ise 30 gün süreyle faaliyetten men edildi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.