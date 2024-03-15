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Başkan Hürriyet, SMA’lı Eslem Lina için canlı yayında destek çağrısında bulundu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SMA Tip 1 hastası Eslem Lina Akbaş için canlı yayında destek çağrısı yaptı

Başkan Hürriyet, SMA’lı Eslem Lina için canlı yayında destek çağrısında bulundu mask

İzmit Belediyesi Youtube Stüdyosu’nda, SMA Tip 1 hastası Eslem Lina Akbaş için yardım kampanyası düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ‘SMA Değil Eslem Lina Kazansın’ diyerek yardım kampanyasına katıldı. Başkan Hürriyet, Eslem Lina için Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’den destek istedi. 

YÜZLERCE VATANDAŞ BAĞIŞTA BULUNDU

Başkan Hürriyet, canlı yayına kendi sosyal medya hesaplarından da destek olarak yardım kampanyasının büyümesinde önemli rol oynadı. Başkan Hürriyet’in çağrısına kayıtsız kalmayan yüzlerce vatandaş, Eslem Lina’nın hayata tutunması için bağışta bulundu. 
# medya, türkiye, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

15 Mar 2024 - 09:40 - Asayiş

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