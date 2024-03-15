Başkan Hürriyet, SMA’lı Eslem Lina için canlı yayında destek çağrısında bulundu

İzmit Belediyesi Youtube Stüdyosu’nda, SMA Tip 1 hastası Eslem Lina Akbaş için yardım kampanyası düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ‘SMA Değil Eslem Lina Kazansın’ diyerek yardım kampanyasına katıldı. Başkan Hürriyet, Eslem Lina için Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’den destek istedi.
YÜZLERCE VATANDAŞ BAĞIŞTA BULUNDU
Başkan Hürriyet, canlı yayına kendi sosyal medya hesaplarından da destek olarak yardım kampanyasının büyümesinde önemli rol oynadı. Başkan Hürriyet’in çağrısına kayıtsız kalmayan yüzlerce vatandaş, Eslem Lina’nın hayata tutunması için bağışta bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.