Ekmek simit zammı iktidara bağlandı

İkinci Dünya Savaşı ortamında ekmeğin karneyle satılmasını siyasi malzeme yapıp yıllarca eleştiren AKP, ekonomiyi altüst edip fiyat-maliyet dengesini bozunca ekmek ve simit fiyatlarını belirleme yetkisini izne bağladı. Simit ve ekmek fiyatlarına yapılacak zamların olabildiğince ötelenmesini sağlayacak yeni düzenleme değişikliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu aracılığıyla yayımlanan yönetmelikle yapıldı. Artık ekmek fiyatlarında olduğu gibi simide de zam yapılmadan önce Ticaret Bakanlığı’ndan ‘olumlu’ görüş alınacak.

İKİLİ BARİKAT

Bugüne kadarki sistemde ekmek fiyatları ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili esnaf odasının temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesi, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınmasından sonra il esnaf birliği tarafından onaylanıyordu. Bu sistem ekmeğin ‘sürpriz’ bir şekilde zamlanmaması için kurulmuş bir barikattı. Ancak Bakanlık olumsuz görüş verse dahi bir ay içinde zam uygulamaya giriyordu. Bu barikata simit de eklenirken, yeni düzenlemeyle ikinci bir barikat daha getirildi. Buna göre artık Bakanlık olumsuz görüş verdiğinde, yani zamma karşı çıktığında, Birlik yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyonu toplamaksızın tekrar Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne sunacak. Bakanlık görüşünü ne kadar geç verirse ekmek ve simit zammı o süre boyunca ertelenmiş olacak.

Ankara’da zam talimatla geri çekilmişti

Simit zammını ekmekteki gibi Ticaret Bakanlığı iznine geçirilmesinde Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası’nın, ocak ayında simidi iktidardan habersiz 10 liradan 15 liraya çıkarması etkili oldu. Zammın ardından Oda Başkanı Savaş Delibaş, Ticaret Bakanlığı’nın talimatıyla zammı geri almak zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle artık simitçiler de Ticaret Bakanı’nın olumlu görüşünü almadan zam yapamayacaklar, böylece talimatla sonradan indirime gitmek zorunda kalmayacaklar.

Kaynak: SÖZCÜ