Eşine bu lafı söyleyenler tazminat ödemek zorunda

Yargıtay boşanmalarla ilgili dikkat çeken yeni bir karar aldı. Emsal niteliğinde olan bu kararların hepsi evli çiftleri yakından ilgilendirirken kavga sırasında ağızdan çıkan bir cümle tüm davanın sonucunun değişmesine neden olabilmektedir.

Tartışmada kocasının kendisine 'bana karı çok, sana da erkek' sözlerini duyan bir kadın sakinleştikten sonra bu lafı düşündü ve bu sözü gururuna yediremedi.

Hemen harekete geçen kadın soluğu mahkemede aldı ve yargı kadını haklı buldu.

"GURUR KIRICI"

5 yıllık evliliğinin son zamanlarından sorunlar yaşadığını belirten kadın olayı şu sözlerle açıkladı:

Son tartışmalarımızda kaba tabirle 'Bana karı, sana erkek çok' dedi. Bunlar aklımdan çıkmadı. Sakinleştiğim zamanda bile gurur kırıcı olduğunu fark ettim ve mahkemenin yolunu tuttum.

KOCA BU SÖZLERE İFTİRA DEDİ

35 yaşındaki kadın yaşadıklarının ardından boşanma davası açtı. Kocası ise suçlamaları kabul etmeyerek kendine iftira atıldığını belirtti.

Mahkeme tarafları boşadı üstelik kocayı da tazminat ödemesi kararını aldı.Yaşadığı zorlukları anlatan kadın, "Şiddetli geçimsizlik olarak avukatlar gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet... Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.

'BANA KARI ÇOK' DİYEN KOCA, KARARI TEMYİZE TAŞIDI

Kararı beğenmeyen eski eş kararı temyize taşıdı. Dava, Yargıtay ikinci hukuk dairesine gitti ve buradan emsal niteliğinde bir karar alındı.

Dosyayı görüşen yüksek mahkeme 'bana karı çok' sözünü duygusal şiddet olarak saydı.

Bu da boşanma sebepleri arasına eklenmiş oldu.

BU İFADE ŞİDDET SAYILDI

Avukat Kübra Eraltay ise, "Evlilik birliklerinin içerisinde tarafların birbirlerine hakaret etmeleri, birbirlerini küçümsemeleri, aşağılamaları duygusal şiddet olarak değerlendirildi. Çiftlerin birbirlerine hitap ederken sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmalarını öneriyorum." dedi.

Kaynak: yeniçağ