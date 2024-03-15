Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı sınırlı düşüşünü sürdürüyor.Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 414 lira seviyesinde zirve tazeledi.Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 948 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 243 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 167 civarında işlem görüyor.

Öte yandna JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor.

Citigroup ise önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti.

Kaynak: cumhuriyet