Türkiye'deki en kaliteli içme suyu Sapanca Gölü'nden çıkıyor! DSÖ tarafından seçildi...

Çeşmeden içme suyu içmek, birçok insanın günlük yaşamında alışkanlık haline getirdiği bir eylemdir. Ancak, İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayanlar uzun süredir musluk suyu yerine pet şişelerdeki suları tüketmeye devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan çalışmalar doğrultusunda en kaliteli suyun Sakarya'dan çıktığı belirtildi. Sapanca Gölü'nden kente verilen içme suyunun Dünya Sağlık Örgütü ve sağlık bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda Türkiye'deki en kaliteli çeşme suyu olduğu aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, geçmiş yıllarda Sapanca Gölü'nden alınan suyun arıtılmadan vatandaşlara verildiğini aktardı.

Sapanca Gölü'nde arıtılarak şehre verilen suyun içine bildiğini ifade eden Keleş, kentin belirli noktalarında arıtma tesisi bulunduğunu ifade etmişti. İçme suyunun kalitesine yönelik yapılan çalışmalar bulunurken sağlanması gereken kriterler içinde bir arayış çalışması olduğu aktarıldı.2009 yılı itibariyle çalışmalar yapıldığı görülürken Sapanca Gölü'nde belirli riskleri gidermek amacıyla çalışmalar yapılmıştı.

Türkiye ve dünya standartları doğrultusunda en kaliteli suyun Sapanca gölünden çıktığı görülürken vatandaşların bu suya ulaşımı içinde çalışmalar yapıldı.Sapanca Gölü ve bölgesindeki su kaynakları ve su kalitesinin önemine değinen Keleş, ham suyun özelliği ve bu su üzerinde arıtma çalışmaları için faaliyet gösterdiklerini belirtmişti.

Donanımlı bir arıtma tesisi kurularak hiçbir sorunu olmayan içme suyu ise vatandaşlara ulaştırıldı. Su üzerindeki tüm parametreler incelendiğinde ise tüketilmesinin hiçbir sakıncası olmadığı ortaya çıktı.Türkiye'de gelmiş geçmiş en kaliteli suyun Sakarya'dan çıktı hem Dünya Sağlık Örgütü tarafından hem de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Türkiye'deki en kaliteli suya Sakaryalılar ulaşırken bu konuda oldukça iddialı olduklarını da belirtiyorlar.Kaliteli suyun çeşmeden dahi tüketilebildiği aktarılırken Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen parametreler doğrultusunda ölçüm yapıldığı vurgulandı.

KALİTELİ SUYU MUSLUKTAN İÇEBİLİYORLAR

Suya mineral değerleri katan parametrelerde de çok iyi bir sonuç sağlanırken insan sağlığı için en önemli Kriter olduğuna da değinildi.Suyun berraklığının da Türkiye standartlarının iki kat üzerinde olduğunu ifade eden, vatandaşların yurt dışında çeşmeden akan kaliteli suyu kendi evlerinde tüketebildiği açıklamalarında bulundu.Türkiye’de kaliteli su içmek isteyenler, Sakarya iline yöneliyor. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, Sapanca Gölü’nden kente verilen içme suyu, Türkiye’nin en kaliteli çeşme suyu olarak seçildi.Bu su, arıtılarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Sapanca Gölü’nden alınan suyun arıtılmadan vatandaşlara verildiğini açıkladı.Ancak şimdi, donanımlı bir arıtma tesisi sayesinde içme suyu kalitesi mükemmel seviyedeSu üzerindeki tüm parametreler incelendiğinde, tüketilmesinin hiçbir sakıncası olmadığı ortaya çıktı. Sakaryalılar, bu kaliteli suyu musluktan bile içebiliyorlar.

Kaynak: yeniçağ