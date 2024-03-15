Başkan Hürriyet, Makedonya Göçmenleri Derneği  Kurucu Başkanı Fuat Biçici’yi ziyaret etti

Hemşehri dernekleri önemseyen ve sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapan Başkan Hürriyet, kentte yıllarca hizmet eden dernek başkanlarına vefasını gösteriyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Fuat Biçici’yi Sanayi Mahallesi’ndeki iş yerinde ziyaret etti. Derneğe uzun yıllar katkı sunan Fuat Biçici, Başkan Hürriyet’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.