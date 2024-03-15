Hemşehri dernekleri önemseyen ve sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapan Başkan Hürriyet, kentte yıllarca hizmet eden dernek başkanlarına vefasını gösteriyor. Başkan Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Fuat Biçici’yi Sanayi Mahallesi’ndeki iş yerinde ziyaret etti. Derneğe uzun yıllar katkı sunan Fuat Biçici, Başkan Hürriyet’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
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Başkan Hürriyet, Makedonya Göçmenleri Derneği Kurucu Başkanı Fuat Biçici’yi ziyaret etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Fuat Biçici’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.