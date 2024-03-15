Bağımsız aday Torun:Vatandaşın elektrik, su ve doğalgazı kesilmeyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Fevzi Kemal Torun, önceki gün gazetemiz sorumlu yazı işleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Torun, kentle ilgili yapacakları projeleri anlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devasa bir bütçesi olduğunu, ama bunun verimli kullanılmadığını söyleyen Torun, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en zengin belediyelerinden biridir. Ama Büyükşehir, bütçesini verimli kullanmıyor. Kocaeli’ye yeterli derece hizmet verilmiyor. Sosyal belediyecilik yapmıyor, işe alımlarda partizanlık yapılıyor. Seçimi kazanırsam, borucundan dolayı vatandaşın elektrik, su ve doğalgazının kesilmesine izin vermeyeceğim” dedi.