Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Fevzi Kemal Torun, önceki gün gazetemiz sorumlu yazı işleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Torun, kentle ilgili yapacakları projeleri anlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devasa bir bütçesi olduğunu, ama bunun verimli kullanılmadığını söyleyen Torun, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en zengin belediyelerinden biridir. Ama Büyükşehir, bütçesini verimli kullanmıyor. Kocaeli’ye yeterli derece hizmet verilmiyor. Sosyal belediyecilik yapmıyor, işe alımlarda partizanlık yapılıyor. Seçimi kazanırsam, borucundan dolayı vatandaşın elektrik, su ve doğalgazının kesilmesine izin vermeyeceğim” dedi.
15 Mar 2024 - 10:23- Siyaset Güncelleme:
Bağımsız aday Torun:Vatandaşın elektrik, su ve doğalgazı kesilmeyecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Fevzi Kemal Torun, devasa bütçesine rağmen Kocaeli’nin iyi yönetilmediğini söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.