Erol Ölmez’den sağlıkçılara karanfil

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. İlçedeki sağlık kurumlarını tek tek ziyaret eden, sağlık personeli ve yöneticilerle görüşen Erol Ölmez, karanfil vererek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yaptığını belirten Ölmez, “Bizler için çok değerli olan, sağlık alanının her safhasında mesai harcayan tüm sağlık emekçilerimizin bayramını kutluyorum” dedi.