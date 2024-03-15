Hürriyet Halk İftarında Veli Ahmet ve Hacıhızır sakinleriyle buluştu 



İzmit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanında yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, Veli Ahmet Mahallesinde bulunan Kertil Tekke Meydanında iftar programı gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖZ GÜCÜMÜZLE ÜRETİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bu mübarek ayda her akşam başka bir bölgede aşımızı ve dualarımızı paylaşıyoruz. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Biz artık Halk İftarlarını gelenekselleştirdik. Kendi öz gücümüzle üretiyoruz. Aşevimiz sayesinde hem aşımızı çoğalttık hem de israfı bitirdik. Halkımıza hizmet etmek adına canla başla çalışıyoruz 5 yıldır. Çok ciddi sayıda yemek üretiyoruz. Şimdi bir tane de mobil aşevimiz var.



“AŞEVİMİZ 13 BİN KİŞİYE DESTEK OLABİLİYOR”

Bu sene Anıtpark’ta her akşam 1000 kişiye ücretsiz iftar çıkartıyoruz. Tüm vatandaşlarımız orada iftarını yapabiliyor. Bu kentin ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. 1 tane bile kreşimiz yokken şimdi 4 tane kreşimiz var. 5’incisinin de temelini atacağız. 1 tane kütüphanemiz yoktu şimdi 2 tane kütüphanemiz var. Aşevimiz sayesinde 13 bin kişiye yardım ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize her gün 1 öğün ücretsiz yemek veriyoruz.



“KENT LOKANTALARININ SAYISI ARTACAK”

Şimdi İlkokul, Ortaokul, Liselere kadar girmeye başladık. Eğer kaymakamlık bizimle protokol yaparsa hiçbir öğrenciyi ayırt etmeden her gün bir öğün ücretsiz yemek sunmak istiyoruz. 3 çeşit yemeğin 40 liraya sunulduğu Kent Lokantası işte bu öz gücümüz sayesinde yapıldı. Burası seçimden sonra da aynı çalışmasına devam edecek. Hatta sayıları artacak. Hizmet alanlarını ücretsiz bir şekilde geliştirmek için çok ciddi kararlar aldık.



“HİZMETLERİMİZ SÜRECEK”

Belediyemize Kocaman bir araç filosu kazandırdık. 218 kamyon ve iş makinesi aldık. Ambarcı’ya kocaman bir camii inşa ettik. Dokunulmamış bir sürü yerin dönüşümünü gerçekleştirdik. Kadın Girişimciler Merkezi açtık, yaşam merkezleri açtık. Ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetimiz var. Bunları bu ekonomik krize ve mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen yaptık. Hizmetlerimiz bundan sonra da durmadan devam edecek.”

“GÜZEL BİR KAYNAŞMA OLDU”

İftar etkinliğinde kürsüye çıkan Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, “Bu mübarek Ramazan akşamında Hacıhızır Mahallesi ve Veli Ahmet Mahallesi sakinleri olarak bir aradayız. Güzel bir kaynaşma oldu. İftarınız hayırlı olsun” dedi.