Ölmez: Kandıra için var gücümle çalışacağım  

KAZIM DİNÇ DESTEK VERİYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Başkan Adayı Ölmez’e, geçmiş dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç de destek veriyor, ziyaretlerde yanında yer alıyor. Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, son olarak Mülküşehsuvar ve Alefli Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
“ VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”
Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç’in de katıldığı ziyaretlerde vatandaşların ilgisi ve desteği yine çok büyüktü. “Birlik ve beraberlik içerisinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” diyen Ölmez, “Kandıra’ya olan sevgimiz ve birlikteliğimiz bize güç veriyor. Değerli hemşehrilerimden aldığım destekle yeni dönemde Kandıramız için var gücümle çalışacağım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.