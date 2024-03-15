Kocaeli Bilnet Okulları, İstiklal Marşı'nın Kabul Yıldönümünü coşkuyla kutladı

Kocaeli Bilnet Okulları, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline gelen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünü coşkuyla kutladı. Okulun organize ettiği özel bir programla öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.
GURURLA OKUNAN İSTİKLAL MARŞI
Okul konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı'nı gururla okudu ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısına saygı duruşunda bulundular.
ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ
Programda ayrıca, 7. Sınıf öğrencilerin hazırladığı orotoryo ve 12 sınıf öğrencisi Arda Akturan’ın okuduğu şiirler ile İstiklal Marşı'nın önemi ve milli değerlerimizin önemi vurgulandı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Öğrenciler, sahneye koydukları performanslarla izleyicilere duygusal anlar yaşattılar. Ayrıca Kocaeli Bilnet Okullarında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışmasının birincisi Ezo Dinçay sahnede okuduğu İstiklal Marşı ile tüm salona duygusal anlar yaşattı.
TEŞEKKÜR VE KUTLAMA
Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, "İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü, milletimizin birlik ve beraberliğini, vatan sevgisini ve milli değerlere bağlılığını pekiştirmek için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi bu anlamlı etkinliğe katıldıkları için tebrik ediyorum." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.