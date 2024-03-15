Muhtar adayı Oğuz Kılıç’tan TEKNOLOJİ ÜSSÜ!

İzmit Malta Mahallesi Muhtar adayı Oğuz Kılıç, “Örnek bir mahalle için bizi seçin” sloganıyla mahalle sakinlerinden destek istiyor. Muhtar adayı Kılıç, belediye başkanlarında dahi göremediğimiz vaatler veriyor. Oluşturduğu projelerin tümünü de nasıl yapacağını, kurduğu maltamahallesi.org.tr internet sitesinde açıklıyor. Kılıç, yerel idarelere örnek olabilecek seçim kampanyasına devam ediyor.
TEKNOLOJİ ÜSSÜ
Muhtar adayı Oğuz Kılıç’ın amiral projesi, mahalleye teknoloji üssü kurulması. İki dev şirketin çağrı ve müşteri hizmetleri ofislerinin kurularak mahalle sakinleri içinden işe alımların yapılması ve daha birçok başka fırsatların oluşturulması.
SMS İLE BİLDİRİMLER
Kılıç, “Muhtarlığı bırakılan, gecikmesi sakıncalı tebligat, icra v.s. gönderiler ile mahalle sakinlerinin yararına duyuru ve bildiriler SMS ile anında kendilerine bildireceğiz. Hep birlikte modern ve huzurlu bir yaşam için mahalle halkımızdan destek istiyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.