Büyükakın döneminde! Büyükşehirin birçok peyzaj işini AKP’li Durmuş’un firması almış!

AKP döneminde yapılan birçok iş ihalesinin ardından AKP’li isimlerin aldığı işler çok kez gündem olmuştu. Bunlardan birisi de Büyükşehirin Milli İrade Meydanı projesinde meydana geldiği ortaya çıktı. AKP’li eski bir yöneticinin iş aldığı ortaya çıkan firma geçmişte de gündem olmuştu.

AÇILIŞ TARİHİ ERTELENMİŞTİ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Perşembe Pazarı alanına yapımı başlanan Milli İrade Meydanı’nın tamamlanması yılan hikayesine dönmüştü. Önce 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramında açılacağı söylenen meydanın açılışı yetişmemişti. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 29 Ekim 2023 Cumhuriyet bayramında açılacağını söylese de yine meydanın açılışı ileri bir tarihe ertelenmişti.

AKP’Lİ ENVER DURMUŞ’A İHALE EDİLDİ

Çalışmalara aksayarak devam ederken yeşil alana çim serme işlemi meydanda başladı. Çim serme işlemini yapan firmanın ise AKP Kocaeli eski il yöneticisinin olan geçmişte Seka Park’ın da çimlerini seren Hilal Çim’in sahibi Enver Durmuş’a ait olduğu ortaya çıktı. Şirketin sosyal medya hesabı ve internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda çim serme işlemleri gün gün bulunuyor.

GEÇMİŞTE DE İŞ ALMIŞ

Durmuş’un firmasının Kocaeli büyükşehire yaptığı tek iş de bu değil. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı çevre düzenlemesi işini de Büyükşehirden alan firmaya Karamürsel Belediyesi de refüj peyzaj uygulama işi almış.

HİLAL PEYZAJ’I KOCAELİ NEREDEN TANIYOR?

Kocaeli bu firmayı nereden hatırlıyor sorusunun cevabı ise 2021 yılına dayanıyor. Dönemin Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun kayyum olarak görev yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, AKP Kocaeli eski İl Yöneticisi Enver Durmuş’un Hilal Peyzaj isimli firmasına 287 bin 500 liralık ihale vermesi gündem olmuştu. O dönem Kocaeli’den tanıdığı iddia edilen dönemin valisi olan ve şimdi ise İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Kocaeli’den ihaleye davet ettiği Durmuş’un firması kapalı ihale ile işi almıştı.