Başkan Sezer, “Meslek odaları bizim en büyük paydaşlarımızdan”  

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. İlçe genelinde etkili bir çalışması yürüten Sezer, Yazlık Ilıca’da Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mevlüt Gül ve oda üyesi esnaflarla birlikte iftarını gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz’un da eşlik ettiği programda konuşan Sezer, yerel seçimlerde her zaman yan yana oldukları esnaflardan büyük destek beklediğini söyledi.

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İftar öncesi esnaflarla gerçekleşen sohbette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, hizmetleri ve projeleriyle Başkan Sezer’in Kocaeli’deki başarılı belediye başkanları arasında yer aldığını söyleyerek esnaflardan Sezer’e destek vermelerini istedi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “İlçemize iyi hizmeti sunmak için istişarelerimiz her kurum ve meslek odalarıyla devam edecek. İlçemizin daha yaşanabilir bir yer olması için her fikir ve projeye destek vermeye hazırız” mesajı verdi.