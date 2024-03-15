Bütçe şubatta 153,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe açığı 153,8 milyar TL oldu.

Yılın ilk iki ayında bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

Şubatta bütçe gelirleri 536,1 milyar TL, bütçe giderleri 689,9 milyar TL oldu.

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