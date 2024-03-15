15 Mar 2024 - 11:14- Ekonomi G:

Bütçe şubatta 153,8 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 153,8 milyar TL açık verdi. Yılın ilk iki ayındaki bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

İREM GÜLER
İREM GÜLER Tüm Haberleri
Bütçe şubatta 153,8 milyar TL açık verdi mask

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Şubat ayı merkezi yönetim bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bütçe açığı 153,8 milyar TL oldu.

Yılın ilk iki ayında bütçe açığı 304,5 milyar TL'ye ulaştı.

Şubatta bütçe gelirleri 536,1 milyar TL, bütçe giderleri 689,9 milyar TL oldu.

Kaynak: sözcü
# oldu, 2024, milyar

15 Mar 2024 - 11:14 - Ekonomi

Mahreç  İrem Güler

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.526.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL