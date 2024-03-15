Yaman ve Söğüt, Ağrılılar ile buluştu

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Körfez Ağrılılar Derneği’ni ziyaret etti. Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan ve yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Cemil Yaman ve Başkan Şener Söğüt’e ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve ilçe yöneticileri ile meclis üyesi adayları da eşlik etti.

GÜZEL HİZMETLER YAPILDI

Ziyaretleri dolayısıyla Başkan Söğüt ve Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkür eden Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan, Körfez’de yeni dönemde de güzel işlere imza atılacağına inandığını belirtti. Başkan Söğüt de, “Ortada bir eser varsa bu Körfez’in ortak başarısıdır” diyerek, “Böyle düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda da aynı anlayışla çalışacağız” dedi

AYNI AŞK VE HEYECANLA ÇALIŞACAĞIZ

Körfez’e 5 yılda önemli hizmet ve eserler kazandırdıklarını belirten Başkan Söğüt, “Yine aşk ve heyecanla Körfez’e hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin de bu süreçte desteğini her zaman hissettik. Bugün de bu güzel karşılamanız ve sohbetinizden dolayı başta Dernek Başkanımız Nurettin Kaplan ve Ağrılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.