DEM Parti’nin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları projelerini açıkladı:“Kocaeli’yi toplum yönetecek”

YENİMAHALLELİ KOCAYİĞİT KENTTEKİ TEK FEMİNİST ADAY

Eşbaşkan adayı Yenimahalle’nin kızı yüksek avukat Selda İlgöz Kocayiğit. İzmit doğumlu. 46 yaşındayım. Kentin sorunlarını çok iyi biliyorum. Sokaklarını tek tek biliyorum. Okullarımı İzmit'te okudum. Zafer İlkokulu, İnkılap Ortaokul, İzmit Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nu da bitirdim. Avrupa Birliği uzmanıyım. Kocaeli Üniversitesi hukuk fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi özel hukuk ana bilim dalında master yaptım. Yüksek avukatım. 46 yaşındayım. Ben Yenimahalleliyim. Hala doğduğum mahallede otururum. Feministim” dedi.

KOCAYİĞİT: “KENT KADINLARININ SORUNU BÜYÜK”

“Pandemi ve diğer yaygın hastalıkların, kent kirliliğinin, ekonomik haksızlıkların altında ezilen sürekli kadın oluyor” diyen Kocayiğit “Bunları değiştirmeye adayız. Adalet, hak, hukuk lafta kalmayacak. Kenti beraber yöneteceğiz. Ötekileştirilen insanlar yönetime gelecek. İzmit'in bütün sokaklarında anılarımız var haliyle. Yenimahalle yıllardır ötekileştirilmiş bir mahalledir. Yani ben çocukluğumda falan öyle ötekileştirildiğimi de düşünmüyordum. Ama kentte son zamanlarda bir beyaz toplum oldu. O beyaz toplum, kaymağı yiyen toplum. Onun dışındakiler öteki oldu. Herkes öteki oldu. Kocaeli'nin ötekileştirmesi başka bir ötekileştirme oldu. Bunu değiştirmek için destek istiyoruz” dedi.

ÖZGÜNEŞ: “KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ TOPLUMLA BERABER YÖNETECEĞİZ”

Eş başkan adayı ve milletvekili Hasan Özgüneş ise kendini tanıtırken “Şırnak ili Uludere ilçesi İnceler Köyü'nde doğdum. İlkokulu orada okudum. Ortaokulu Uludere'de okudum. Sonra Mersin Öğretmen Okulu'na geçiş yaptık. Dört yıllık eğitimi bitirdikten sonra, ilk tayinim Mardin iline çıktı. Silopi'de görev yaptım. Silopi'nin bir köyü diyelim. 1978'de de kendi ilçeme geçtim. Milletvekili seçildim. Şimdi Kocaeli’de kötü yönetimi değiştirmek için adayız. Rantın giremediği, toplum havuzu dediğimiz sistemimiz var. Her bir insan, kim olursa olsun, gelecek projesini rahatça meclise getirecek. Meclis bunun içerisinde kararlar alacak. Bu kararlar alırken toplum da bilgilendirilecek. Kenti bizzat toplum yönetecek” dedi.

“80 YILLARDA CEZAEVİNDEYDİM, 90’LARDA EĞİTİM-SEN’İ KURDUK”

“Askeri darbe sonrasında Uludere askeri kışlasında 92 gün gözaltında kaldık” diyen Özgüneş “90'larda öğretmenliğe tekrar döndüm. Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım. Kentin sorunlarını iyi biliyorum. Marmara sorumlusu olarak görev yaptım ve Marmara’nın sorunlarını adeta ezberledim. Yani doğuyu da batıyı da iyi bildiğimi söyleyebilirim. Sosyalistim, Kürtüm. Yüzde ikilik rantçıların yönettiği ülkenin can damarı olan bu emekçi kentinde, aynı yazgı olmamalı. Bunun mücadelesini veriyoruz. Toplum birlikte ve barış içerisinde yaşamalıdır. Ne işimiz var bizim sınır ötesindeki anlamsız savaşlarda?” dedi. İşte söyleşinin tam metni.

“KENTTE ÖTEKİLEŞTİRME YOKTU, SON YILLARDA BAŞLADI”

-Ötekileştirme bu kentte var mı?

KOÇYİĞİT: -Bu kentte aslında ilk zamanlar öyle büyük bir ötekileştirme yoktu. Yani ben çocukluğumda falan öyle ötekileştirildiğimi de düşünmüyordum. Ama kentte son zamanlarda bir beyaz toplum oldu. O beyaz toplum, kaymağı yiyen toplum. Onun dışındakiler öteki oldu. Ama herkes öteki oldu. Kocaeli'nin ötekileştirmesi başka türlü bir ötekileştirme oldu. Sermayeye yakınlık, ranta yakınlık, üstünlük yapamayanların adı “öteki” oldu Kocaeli'de. 80 öncesi işçi kenti, 80 sonrası sermaye kenti. Sermayenin çok vahşi uygulandığı bir şehir olduk. Aslında 80'in öncesi işçi kenti ama o zaman da vahşi bir sermaye talanı olmuş. Ben Kocaeli'de 77'nin son günü doğdum. 78'li sayın beni. Ben çocukken Körfez’in bir kokusu vardı. Nedenini biz bilmiyorduk. Çocuktum. Küçüktüm. Meğerse o dönem Maga Deri diye bir deri fabrikası kurulmuş. O deri fabrikası bütün Körfez’i kokutuyormuş. 89'da yönetim değişince, o dönemde bir arıtma fabrikası kuruldu. O koku Maga Deri'de buradan taşındı. Ama Körfez benim çocukluğum, babam burada yaşarken, ben doğamdan önceki durumu şöyle söylüyor: “Körfez’de denize giriliyordu. Yüzme yarışları yapılıyordu. Hani karşıya kim önce geçecek diye bu yarışı yapıyorlardı”. Yapılabilir ama çok girilebilecek bir Körfez yok artık. Körfez'e parmağımın ucunu sokmadım kirlidir diye. Kerpe'ye gidiyorsunuz ya da Kefken'e, ya da başka yerlere. Oysa ki Kocaeli o kadar güzel bir şehir ki. Baktığınızda bütün ilçelerinin suya kıyısı var. Tam bir turizm şehri olabilecek bir şehir. İşte dağları var, nehirleri var. Samanlı Dağları kendi dibinde suyu olan bir coğrafya. Hiç yangın çıkmaz. Ama yine çıkmasın da. Ama yangın çıkmasına gerek kalmaksızın aşağıdan yukarıya doğru kentleşme oldu. Çok hızlı bir kentleşme oldu son on yıldır. Taraftan karşıya baktığımızda artık biz yeşili görmüyoruz. Doğayı da görmüyoruz. Biz artık çarpık imarlaşma görüyoruz. Yuvacık yeşil gözüküyor, ama içine girdiğinizde inanılmaz bir vahşi talan var Yuvacık'ta. Her yer inşaat olmuş. Darıca'ya bu kadar yakın inşaatlar yapılmamalıydı bence. Yani çok sıkıntılı.

“DİLOVASI’NDA ANKETLERDE DEM PARTİ ÖNDE ÇIKIYOR”

-Dilovası. Dilovası 80'in sonrasında, içinden geçilemez. Hani adımımızı atarsak diğer kanser olacağız diye bütün dünyada mimlenen bir yer oldu. DEM Parti burada hayli örgütlü. Sizce sonuç ne olur ?..

-Dilovası kanser ilçesiydi. Ancak şimdi fabrikalar gelişti, işte atıklar yapıldı filan. Dilovası'nda yine yapılan anketlerde DEM Parti'nin öne çıktığı belli. Dilovası'nın sembolü kirazdı. Hani Körfez’in de sembolü kirazdı. Dereleri temizdi. Sağlıklı tarım yapılan bir yerdi. Dilovası da bir beldeydi aslında. Küçük bir beldeydi. 2008'de belediye oldu. Dilovası bilinçli olarak sanayiye teslim edilmiş bir yer. Dilovası'ndaki yerleşimler hala tarla olan yerlerin üstündeki evler olarak gözüküyor. Yani bir imar yapılandırması bile yapılmamış. Biz bunun sebebini şu olarak düşünüyoruz: Hala onca insan yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilçe belediyesi. Ama imar bile yapılmamış. Çünkü oraları sanayi arsası olarak düşünüyorlar. Belediyesi yıkıldı. Doğru düzgün sağlık merkezi yok. Bir hastanesi var. Hani sağlık ocağından hallice bir hastane. Okulları yine benzer. Sosyal ortam yok. Öyle baktığınızda, kurgulanışı, bu. Dilovası bir sanayi havzası olarak kurgulanıyor. Muhtemelen bütün Kocaeli de öyle kurgulanıyor. Çünkü orada yapamadıkları sanayiyi Kartepe'ye getirmeye kalkıyorlar. Battı-çıktı inşaatı sırasında Herakles heykelinin çıktığını söyledi bu kentteki ünlü tarihçilerden birisi. Hatta çok uzun boylu birisidir. Yumruğum kadar gözünde Zümrüt vardı’ dedi. Bu kent aslında tarihin tam ortası. Doğu Roma'nın ilk başkenti. 311 yılında burada Hoşgörü Sözleşmesi imzalandı. Buraya baktığınızda, İzmit bir tarih havzası. Yine Çukurbağ Mahallesi'nde, orada biliyorsunuz bir tarihi çalışma vardı. Şu anda durduruldu. İzmit Belediyesi biraz bir şey yapmaya çalıştı ama, Bodrum'daki açık hava tiyatrosundan daha büyük bir tiyatro olduğu söyleniyor orada. Bir tek Çukurbağ değil. Tüm mahalleler öyle. Tiyatroları Roma İmparatorluğu şöyle kurgular. Roma'da vatandaşlar var. Kadınlar ve köleler vatandaş sayılmıyor. Sadece erkekler ve soylular vatandaş sayılıyor. Her dört vatandaşa bir koltuk gelecek şekilde senato yapılıyor. Ona göre de tarihçiler kentin büyüklüğünü tahlil ediyorlar. Kendi döneminin en büyük kenti burası aslında. Bunca tarihe ve doğa güvenliğine rağmen burasını bir sanayi havzası olarak tasarlamak. Aslında vahşi kapitalizme burayı teslim etmek demek. Keyif olsun diye gezmek istediğiniz bir zamanda, bir bakarsınız ki sahil kalmamış. Her taraf liman olmuş. 3-5 tane yerde böyle vaha kalmış sadece. O vahalara baktığınızda da onlar da AKP belediyeciliğinin rantçılığını gösterir aslında. AKP belediyeciliği dediğiniz zaman şunu görüyorsunuz Kocaeli'de ve bütün Türkiye'de. Battı çıktı yapmıştır. Sahil olan yerlere sahil kenarına bir park yapmıştır. Sahile dolgu yaparak. Sahil olmayan yerlere de yine çeşitli parklar falan yapmıştır. Burada millet bahçeleri yapıyorlar. Askeri hastanenin alanı Derince’de talan edildi. Yeşil olan bir yer, millet bahçesi yapılarak talan edildi. Gebze'de yine aynı şekilde talan ediliyor. Millet bahçesi yapılarak. Bu bölgede tek yeşil olan askeriyenin yerleri kalmıştı şehir içinde. Mesela benim yaşadığım yerdeki tarihi Cezaevi müze olarak kalmalıydı. Ben avukatım. Benim için çok güzel bir yerdeydi. Gidip işlerimi halledebiliyordum. İzmit Lisesi’ni oraya taşıdılar. İktidar sol bir tarih istemiyor. Sol tarihin olduğu her yeri zaten bir şekilde ya dönüştürüyor toplum hafızasında, hafıza dönüştürme hallerine girdiler ya da bilinçli olarak yok ediliyor. Orası yıkıldı. İzmit Lisesi önemli bir hafızaydı. İlkokul yaptılar. İzmit lisesinin birçok önemli kişiyi yetiştirmesinin yanında, baktığınızda da bir facianın ana karakteri. Bir sürü öğrenci Üsküdar vapurunda yaşamını yitirdi. Daha geçenlerde andık onları. Üsküdar gemisi faciası oldu. Bütün kent onlara hala ağlar.

“KENTİN HAFIZASI YOK”

17 Ağustos'a ilişkin de bir kent hafızası yapmadık. Dikkat ediyorsanız. Üzerinden 25 yıl geçti. Bir kent hafızamız yok. Buna ilişkin kentte bir çalışma da yok. Belediyeler bina ilişkin bir çalışma da yapmıyorlar. Bu kenti sadece köleleşmiş işçiler kenti hayline getirdiler. Eskiden işçiler haklarını alabiliyorlardı, bu asgari ücret düzeyine çekildi. İşçilerin birçoğunun geliri çok düşük. Çünkü sendikalaşma azaldı. Burası da daha ucuz üretiyorlar. Nasıl daha ucuz üretiyorlar? Limanlar burada, hemen çıkışı var. Zaten kirlenmiş diyorlar, düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Ama burada gün içerisinde 3-3,5 milyon nüfus oluyor. 3,5 milyon nüfusun sağlığıyla ilgili de hiçbir şey yapmıyor belediyeler. Bir meslek hastalığı hastanesi yok. Bir kanser hastanesi özel olarak yok. Şehrin içindeki hastaneler çok önemliydi. Şehir hastanesi yaptılar. İçerideki hastaneleri yok ediyorlar. Vekilimiz Faruk Gergerlioğlu kendi görevini yaptı. Polikliniğin kapatılması sonrası bir tepki gösterdi. Şu anda askıya alındı. Orayı dönüştürüp yeniden bir hastane yapacağız gibi bir şey söylediler. Ömer Faruk Bey de söyledi. Zamana bırakılsa yok edilir. Orası çok güzel bir alan. Yeşilliğiyle, ulaşımıyla falan. Başka bir planları mutlaka vardır.

“ALİ AYDAR KONCA GERÇEĞİ”

-Şimdi de soralım, AK Parti koalisyon hükümeti yapıldı. Zorunlu olarak. Ali Haydar Konca bir Avrupa Birliği Bakanı oldu. İzmit kökenli. O günden bu yana, bu hareket ne kadar gelişti?

-O anayasal bir durumdu zaten. Bir istikşafi görüşmeler yapıldı. O döneme özgüydü. İstikşafi neyse. Hükümet kurulmak için görüşme yapılır ya da yapılmaz. Ön çalışma görüşmesi dediler. 45 günü tükettiler. Amaç seçime götürmekti muhtemelen. Zaten seçime götürdüler. O dönemde parlamentoda grubu bulunan partilerden bakan alınması gerekiyordu. Ali Haydar Bey de geçici hükümette bakan oldu. Ali Haydar Bey hem kentin hem de bizim büyük bir değerimizdir. Kent için bir sürü mücadelesi vardır. Onun dışında siyasi olarak da bu kentte kendini ispat etmiş, önemli bir figürdür. O dönemde yapabilselerdi, yasa öyle olmasaydı zaten bize o bakanlık da gelmezdi. Ama anayasadan kaynaklanan bir hakkımızı kullandık biz. Ve o nedenle de bakanlık oldu. Ve ülkede seçime gitti zaten. 7 Haziran ile 1 Kasım arasında bu ülke çok acı şeyler yaşadı. O acı şeylerin tamamının aslında mağduru bizleriz. Bizim partimiz. Aynı zamanda emek ve demokrasi güçleri. O süreç böyle hesaplandı ve ülke daha baskıcı bir yere getirildi.

-İzmit'te olduğunuz için bir şey daha sormak isteriz: 80'lerde Muhacir-Manav-Kürt ayrımı diyeb ir şey yoktu. Mahalle baskısı yüksekti. Siz yaşadınız mı?

-Ben Yenimahalleliyim. Kendi sokağım benim tamamen Karadeniz kökenlidir. Kabul etmeleri zaman aldı diyeyim. Ben o sokakta doğdum büyüdüm. Şu anda ilişkilerimiz gayet iyi. Ama yine de bu ülkede öteki olmak. Orada doğsanız bile zor bir şey. Aslında sıkıntı şu. Kimliğinizi söylediğiniz zaman eğer siz geldim burada yaşıyorum derseniz, ötekileştirilirsiniz, ama büyük bir ötekileştirme değil. Ama ben Kürt'üm dediğim anda şöyle tepkiler oluyor. Hiç benzemiyorsun. Bir Kürt neye benzer ben bilmiyorum. Ben bence benziyorum bir Kürt'e. Çok ileri gidenler de oldu. Çok ırkçı söylemler de oldu. Onları söylemek istemiyorum. Hem bizim için kırıcı oluyor, hem onları tekrar söyleyip de hatırlatmak da istemiyorum. Ama bu kentte öteki olmak zordur. Son dönemlerde daha zor.

-Bir kadın olarak, Kocaeli’deki kadınların şu andaki en büyük sorunu.

-Ben kadın hakları savunucusuyum. Feministim. Ama ben bağımsız bir feministim. Kendimi sosyalist bir feminist olarak tanımlarım. Ama ekmek ve gül hareketinin içinde tanımlamam. Kadınlar çok yönlü şiddet görüyor Kocaeli'de. Sanayi kentinde yaşamak kadınları başka şekilde de hasta ediyor. Onun dışında, bu şehirde yaşamanın sonucunda eğer anne olmak istiyorsanız, sağlıksız çocuklara sahip olma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü anne sütünde civa olan bir şehir burası. Çocuklar doğduğunda ilk dışkılarında civa bulunuyor bu şehirde. Sağlıksız koşullarda yaşıyoruz. İş ile eş arasına sıkışıyoruz. Çünkü hem iş hem eş. Ve bunu sağlayacak sosyal güvencilerin tamamından yoksunuz. Sanayi kenti ama kadınlar çok fazla sanayide çalışsalar bile taşeronlara çalışıyor. Kreş imkanı yok bu şehirde. Eskiden büyük fabrikalar ve onun yanında sendikalar da vardı. Kreş imkanı vardı. Kreş imkanı yok. Çocukların sağlıkla ve güvenle büyüyeceği yerler yok. Eğer akşam geç vakte kalırsanız, özellikle son 3-4 yıldır sıkıntı büyük. Koceli'de güvenlik asayiş olayları çok arttı. Vilayet Meydanı, Uğur Mumcu Parkı'nın olduğu o çevre… Her gün bir bıçaklanma haberini sizler yapıyorsunuz. Onun dışında kargaşalar oluyor, okullar çok güvensiz. Bu şehirde yaşamak eskiden daha güvenliydi. Çok güvensiz bir şehir artık Kocaeli kadınlar için. Karanlık bir şehir.

-Bir feminist olarak, sizin partinizin dışında eş-başkan başkan sistemi olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Biz de her türlü tahakküme karşıyız. Erkeğin kadına, insanın doğaya, insanın hayvana, her türlü ezen ezilen ilişkisini ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Dünyadaki en büyük ezen ezilen ilişkisi aslında kadın-erkek ilişkisi. Partim de bu konuda eş başkanlık sistemini getirerek, (aslında partim değil, partimdeki kadınlar) kadın özgürlüğü için mücadele yaptılar. Yıllardır. Ve onun sonucunda da bir eş başkanlık müessesesi gelişti. Yaşamın her alanında eş başkanlık kullanılıyor. Sadece partinin yönetiminde değil, belediyelerde, partinin yine bütün kurullarında eş başkanlık sistemi mutlaka var. Mesela hukuk komisyonu var, onun eş başkanı var. Ondan sonra eğitim komisyonu var, o eş başkanlıkta. Çünkü kadının ve erkeğin yaşadığı bir hayatı birlikte dönüştürmek gerekiyor. Partimin içinde olmamın en büyük sebebi, kadın özgürlüğü mücadelesine inanılmasıdır. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamayalım, analım biz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE EŞBAŞKAN ADAYI HASAN ÖZGÜNEŞ:

-Kendinizi tanıtır mısınız?

-Ben Hasan Özgüneş. Şırnak ilinin Uludere ilçesinin İnceler Köyü'nde doğdum. İlkokulu orada okudum. Orta okulu Uludere'de okudum. Sonra Mersin Öğretmen Okulu'na geçiş yaptık. Dört yıllık eğitimi bitirdikten sonra ilk tayinim Mardin iline çıktı. Silopi'de görev yaptım. Silopi'nin bir köyü diyelim. 1978'de de kendi ilçeme geçtim. Orada Uludere Halk Kültür Derneği'ni kurduk ve ilk başkanı oldum. 1980 darbesiyle hem Kürt, hem sosyalist düşünceye sahip olmamdan dolayı 10 sene görevden alındım. Gözaltı falan hikayeleri var. Sonra 90'larda öğretmenliğe tekrar döndüm, Diyarbakır'da öğretmenlik yaptım.

-Diyarbakır Cezaevinde kaldınız mı?

-Yok. 92 gün gözaltında Uludere askeri kışlasında kaldık diyelim. Oradan bırakıldık. Yani gözaltı sonrasında. Öğretmenliği Diyarbakır'da başlattıktan sonra sınıf öğretmeni sonra da Eğitim Sen’i kurduk. Önce Eğitsen vardı. Sonradan Eğitsen ile Eğitim birleşti. Eğitim-Seni kurduk. Ben de başkanı oldum. 1992-93'te. Sonra beraberce Kesk’i kurduk. Tabii 10 sene sonra da beni sürgün ettiler. Amasya'nın Gümüşhacıköyü ilçesinin Köseler köyüne. 2 sene orada sürgünde kaldım. Dışarıdan Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdim. Arkadaşlarımın talebi ile emekli oldum. Emekli olduktan sonra Van DEHAP il başkanlığı YAPTIM. Sonra birçok kişiyi partimize üye yaptım. Siyaset Akademisi'nde dersler verdik. Bir ceza süreci yaşadık birkaç yıl. Sonra Şırnak Milletvekili oldum. Tabii gazetecilik de yaptım. Birçok gazete ve dergide yazı yazdım. Aynı zamanda yazarlığım var. Bir şiir kitabım var. Bir de bir tarih kitabım var. Proto Kürt Kültürü. Daha çok doğal toplumu anlatan bir kitap. 21 yıldır da siyasetin içindeyiz.

“EĞİTİMSEN’İ DİĞER SENDİKALAR TERÖR YUVASI İLAN ETTİ”

-Eğitimsen şu anda masada. Memurlara çok büyük kazançlar sağladı. Diski ayağa kaldırdı tekrar. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?

-Şimdi tabii biz 10 yıllık bir fiili mücadeleyi yasalaştırdık. O zaman yasa yoktu. Ama biz fiili olarak kurduk. Kurumsallaştık. Örgütlendik. Direndik. Ve müthiş bedeller de ödedik. Yani sadece benim başkan olduğum sendikada 24 arkadaşımız faili meçhul cinayetle öldürüldü. Ama özünden belli olan cinayetler sonucu katledildi. 17 yaralı vardı. Sürgünler... 184. sürgün ben oldum. Benden sonra da 45 kişi daha sürgün edildi. 2020'nin üzerinde idari ve adli soruşturma geçiren arkadaşımız. Sadece bizim sendikam. Genelde çok büyük bir sayı. Bedel ödedi. Sürgün edildiler. Dövüldüler gerektiğinde. Görevden uzaklaştırıldılar. Bunların hepsi yaşandı. Ama çok onurluydu. Demokrasiye, özgürlüklere, eşitliğe, ana dille eğitime... Sadakatle emeğe bağlı olan bir sendikal hat oluşturduk o zaman. Hatta sendikalar... Sendika üyeleri için, memurlar için siyaset yapma hakkını savunduk. Tabii mevcut olan işi sendikaların pozisyonlarına... O biraz sağda duranlar, sarı sendikacılığı yapan memur sendikalarından... O boyutta olan zihniyetlerle de aynı zamanda ideolojik mücadele yürüttük. Sonuç itibariyle emek mücadelemiz yasallaştı. Tabii o 70'in öncesi kuşak, 80'in kuşağı... Gerçekten inanmış insanlardı. Mücadeleciydiler. Bedeli göze alabilen bir kesimdi. Onlar sırayla böyle zaman içerisinde emekli olunca yeni kuşaklar geldi. İktidarlar insanları biraz daha sağa çekerek sendikalaştırdı.Gerçek bir memur, emir kulu olarak değerlendirilir. Zaten memur, emir alan kişidir Arapça'da. Oraya sıkıştırmaya, biraz daha pasif bir sendikacılığa doğru... Sadece kanun çerçevesinde kalarak... Sadece görüşmeler yoluyla artışlar sağlayan bir ücret sendikacılığı pozisyonuna yaklaştırıldı diyebiliriz. Ama halen ideolojik olarak, amaçsal olarak... Bir devrimci, hatta demokrat, hatta sahiptir diyebiliriz. Fakat pratik hayatta biraz durağanlaştı diyebilirim.

-Kocaeli bazına indirgediğimiz zaman 90'lı yıllarda Nihat Değer Eğitimsen’de başkanlık yaptı diyebiliyoruz. O zamanlar biz yine gazeteciydik. Şimdi Nihat Değer'e bakıyoruz. Biraz geri planda, kenara işlenmiş... Gülümse kafeleri yöneticisi gibi görülüyor. Ne işiniz var orada, sessiz kaldınız diye eleştiriliyor.Sendikaların şimdiki durumu sizce nasıl?

-Kürt coğrafyasındaki sendikacılık ile Batı'daki sendikacılık arasında ciddi nüans farkları var. Yani duruşta da, bedel ödemede de... İdeolojik derinlik diyebiliriz. Hayatı yeniden okuma açısından. Çünkü biz Kürt kimlikli olan devrimciler ya da demokratlar, yurtseverler, diyalektiğin hükmüne inanırız. Değişimin hükmüne. Doğmatik yaklaşmıyoruz. Asla. Halklarımızın kültürlerini, inançlarını esas alan bir yerden yaklaşıyoruz. Klasik Marksist, dini içleştiren, inançları içleştiren, her şeyi gericilik çerçevesine sokan bir anlayıştan gelmiyoruz biz. Ona karşı duyuyoruz. Onun için Türkiye Sosyalist Kesimi ile zaman zaman birçok alanda aynı fikri savunmuyorduk. Ama emekçilerin, demokrasilerin, özgürlüklerin, ana dille eğitim konusunda birçok konuda da ortak buluşmamız vardı. Onun için Türkiye'deki ulusalcı, milliyetçi damardan beslenen bir kesim de vardı bizim sendikalarımızın içerisinde. Hele batıya yaklaştıkça bu damar biraz daha kalınlaşıyordu. Zaman zaman dostane eleştirilerimiz oluyordu birbirimize. Ama zaman içerisinde bu biraz daha sadeleşti. Anlamaya çalıştılar. Gidip kendi gözleriyle oradaki çatışmaları görünce işin doğrusu biz bu kadarını düşünemiyorduk. Onun için zaten sonradan devlet devreye girerek ulusalcı, sarı sendikacılığı kabul eden, sağ siyasetlerin içerisinde onların ideolojisiyle ya da genel anlamda devletin mevcut paradigmasıyla örgütlemeler yarattı. Adeta okul müdürlerini, müfettişleri hatta bakanlığın içerisinde memurları bile zorunlu üye yaptılar. Sarı sendikacılığı yasallaştırdılar. Yasallaştırdılar, büyüttüler, birincil konuma getirdiler. Soldan mücadele eden sendikaları da sürekli kıskaca alarak daralttılar. İşte burada olursanız müdür olamazsınız, burada olursanız sürgün olursunuz, buradan olursanız görevinizden olabilirsiniz, dikkatli olun. O açıdan böyle alabildiğine daralttılar. Eylemsel ve zihinsel olarak da kısmı bir gerilemeye soktular. Zihinsel derken o ideolojik perspektiften söz ediyorum. Yani bir rotaya sokmaya çalıştılar ama hala KESK bünyesinde insanlar direniyorlar. Yani devletin istediği rotaya girmemek, o ulusalcı-milliyetçi çizgiye tabi olmama noktasında önemli bir direnç vardır. Biz bunu önemsiyoruz, değerli buluyoruz, kendilerini kutluyoruz. Ama o 90'lardaki mücadeleci çizginin de hayat bulmasını öneriyoruz onlara.

-Kentin köken potansiyelini sormanın yanı sıra öteki dediğimiz potansiyeli de soruyorum. Bir roman gerçeği var biliyorsunuz İzmit'te. Yani tabir-i caizse bir sürü kentin neresine gitsek, “Çingene körfez” diye bizi yargıladılar, aşağıladılar, ötekileştirdiler. Şimdi Kent'te o romanların kimi çocukları çeteleşti. Dışlanan çocuklar çeteleşti. Suriyeliler çeteleşti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Yani şunu çok iyi bilirsiniz: Bu tekçi ulus anlayışları Fransız devrimiyle ortaya çıktı. İki yüz yıl içerisinde gelişti. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda da Avrupa merkezinden çıkan bu tek ulus anlayışı, tek din, tek örgü, tek dil vs. hikayeleri yine orada kırılmaya başlandı. Şu an onlar o tekçiliği fazla önemsemiyorlar. Daha çoğulcu, inanç boyutuyla çoğulcu, cins boyutuyla bir yumuşatmaya gittiler. İşte sosyal demokrasiyi, solu biraz öne çıkararak bir denge sağlamaya çalıştılar. Kısmen diyelim. Kendilerince hukuk, özgürlük, eşitlik burcu anlamda bir vaha oluşturdular. Sınırları önemli açıdan kaldırdılar. Ama Orta Doğu'ya geldiğimizde, Türkiye'ye de geldiğimizde, ya din eksenliği, gücünü dinden, mezhepten alan, kraliyetlere dayalı, işte demokrasinin gölgesi, gölge oyunu gibi demokrat olan, işte özgürlükleri gölge olan, hukuku da gölge olan, her şeyin sahtesini almışlar. Yani bu Türkiye açısından böyle, karşısından Suriye açısından, diğer Orta Doğu ülkeleri, İran vs., Azerbaycan, yukarı doğru da çıktığınızda öyledir. Şimdi Türkiye kuruluş itibariyle tekçi olduğu için kendisine biat etmeyen herkesi ötekileştirir. Bu ister Roman olsun, ister Kürt olsun, ister bir halktan olsun. Cumhuriyet'in ilk döneminde bilirsiniz, bir Mahmut Esat Oktay'ın söylemi vardı, Adalet Bakanı'ydı. Diyordu ki ‘bu ülkede ancak Türkler yaşayabilir. Onun dışındaki herkes köle olma durumundadır, hizmetçi olma durumundadır. İşte o bir Türk dünyaya bedeller hikayesi. Aslında bir başka halk söylese diyecek ki siz ırkçısınız. Bir de cinsiyet ayrıştırması, 5000 yıldır devletli yapıyla var olan bir olay. En başta köleleştirilen kesim kadınlardır. Yani Türkiye'de de erkek olursan mutlu olursun, kadınsan zaten cendereye alınmışsın. Dolayısıyla Rıomanı da eziliyor, Kürt'ü de eziliyor, işçisi de eziliyor, kadını da eziliyor. Biz şunu görüyoruz, yani doğanın tahribatı da bir, doğayı da ezme var, hayvanı ezme var. Toplu katlediyorlar örneğin. Yani nereden bakarsanız hem doğa, hem kadın, hem kimlikler, hem o tekçi din anlayışının dışındaki ya da tek mezhebin dışındaki inanç gruplarında herkes eziliyor. Bu toplumun %85'ine tekabül eden bir şey. Biz toplumcu bir hareket olduğumuz için hem emekçileri, hem doğayı, hem kadın, hem farklı kimlikleri, ezilen her kesimi esas alan, onları özgürleştiren, onları onurlandıran, onları eşitleyen bir yaklaşım sahibiyiz. Mesela engellilerden tutalım, farklı cinsel tercihleri olanlara kadar. Yani biz ilerici bir hareketiz, insanlık hareketiyiz. Mesela devlet şöyle bizi sıkıştırıyor, işte siz Kürt olduğunuza göre mutlaka bölmek istiyorsunuz. Biz de diyoruz, değil. O devlet zehrini, o tekçi zehri Fransa yarattı, siz de uydunuz. Ama o yıkıldı, çözüm olmadı. Yani dünyada çocuklar artık Türk-Kürt diye bakmıyor. Ya da şu sınır, bu sınır onların hayalinde bile değil. Herkes Avrupa'ya kaçıyor, Japonya'ya kaçıyor, Kafkaslara gidiyorlar, başka başka ülkelere gidiyorlar. Yani biz diyoruz ki tamam, eskiden öyle bir anlayış vardı. Ama o yıkıldı, onun çözüm olmadığını gördük. Devlet aslında bir avuç egemenin aracı haline gelmiştir. Hem sömürüyor, hem eziyor, hem doğayı tahrip ediyor. Herkesi açlığa, sefalete sürüklüyor. Bugün Türkiye'deki açlık sınırı toplumun yüzde yetmiş beşine tekabül ediyor. Yoksulluk sınırı otuz, kırk milyona dayanmış. Dolayısıyla herkes eziliyor. Biz diyoruz ki işte madem herkes eziliyor, herkes yan yana örgütlenmelidir. Herkes kimin bizi ezdiğini görmelidir. Herkes kimin dinleri karşı karşıya getirdiğini, inançları karşı karşıya getirdiğini, kimlikleri karşı karşıya getirdiğini, cinsleri tu-kaka ettiğini, doğayı sömürdüğünü görmelidir. Ortak cephede buluşarak bu totaliter, bu baskıcı, bu tekçi rejimi bir tarafa, demokratik yöntemlerle, demokratik mücadeleyle, oyumuzla bir tarafa iterek, gerçek anlamda toplumun yönetim biçimini, herkesin özgürleştiği, ülke geleninin herkese adil dağıtıldığı bir yönetim biçimini, sınırlara dokunmadan, çevre ülkelerle barış içerisinde yaşayan, kendi içerisinde Avrupa şartını uygulayan bir toplum olalım istiyoruz. Yerelde, bütün varlıkların yaşam hakkını, barınma hakkını, kendini idame etme hakkını savunan bir zihniyet geliştirmemiz lazım. Yani her kaçtığımızda Avrupa'ya kaçıyoruz. Biz niye kendi coğrafyamızı Avrupa'nın daha ilerisine taşımıyoruz? Bunun için bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Yoksa ormanımız az değil, tarım alanımız az değil. Urfa ovası tek başına bir Hollanda coğrafyası kadardır, dünyanın beşinci ekonomisidir. Yani bizim elli tane, yüz tane Urfa ovamız var. Dağ desen dağ, yayla desen yayla, vadi desen vadi. Her türlü bitki, her türlü meyve, her türlü hayvanı yetiştirebilirsin. Doğal kaynaklar da az değil. Suyu, madenleri vesaire. Onun için mesele zihniyet meselesidir. Mesele yönetime bakış meselesidir. O açıdan tabii Roma'nı da ötekileştiriyorlar, Kürt'ü de ötekileştiriyorlar, kadını da, diğer kim varsa, emekçileri yani. Devletin bütün gelirinin yüzde yetmiş beşinden seksen üçüne kadar, yoksul halk kitlelerinden, emekçilerden, esnaftan, toplum dediğimiz kesimden alırlar. Ama yüzde seksenini bir avuç sermayeye verirler. Suriye ile savaşıyoruz, yok işte Yunanistan işgal edecek, yok Ermenistan tehlike, yok Kürtler statü sahibi olacak, oraya koşuyor, buraya koşuyor, konuşuyorlar. Dolayısıyla biz bunların hepsinin şizofren bir hastalık olduğuna inanıyoruz. Yani doğru bir politika değil. Niye barış içerisinde her renk kendisini yaşatmasın? Niye herkes eşit olmasın? Yani kadınlar bizi doğuruyorlar, bizi besliyorlar, bizim için kahır çekiyorlar, bizi eğitiyorlar. Ondan sonra nankör kedi konumuna düşüp kendilerini eziyoruz. Yani bu insanlığa da son. Kadın cinayetleri. Kadın cinayetleri. Yani bir savaşta kaybedilecek bir sayıya ulaştık. Geçen günlerde bir günde yedi kadın öldürüldü. Yani korkunç bir şey var, korkunç bir zihniyet. Sadece bir avuç insanı kutsallaştırıyorlar, firavunlaştırıyorlar. Mecliste Kılıçdaroğlu kendi sunumunu yaparken, dedi ki ‘36 iş adamının sermayesi kırk dört milyon vatandaşın sermayesine eşit. Yani burada bir insanlık yok. Burada bunlar emeğiyle kazandılar diye bir hikaye yok. Tamamen toplumun malını gasp etme ve hırsızlığın meşrulatırılmış biçimini yaşıyoruz biz Türkiye'de. İşte ne yapıyorlar? Bütün kötülükleri, eroini yayarak dünyada ne kadar baron varsa hepsini Türkiye'ye akıttılar. Kimileri onlarla ortaktırlar. Ve göz yumuluyor. İlkokula kadar dediğiniz gibi uyuşturucu indirildi. Halbuki bizim halkımız ahlaklı bir toplumdu. Şimdi de gayet kuvvetlidir. Evet ama ne hale getirdiler? İşte çürümüş bir toplum yaratıyorlar. Yalanın iktidarlar tarafından bu kadar doğrunun önüne konulması. Güvenilmez bir toplum yaratılıyor. Hastalıkla, zihinsel hastalıkla. Açlıktan hareket edemez, örgütsüz. İtaat eden bir toplum yaratıldı. Dolayısıyla eğitim gericileştirildi. Sağlık artık ulaşılmaz oldu. İş ekmek yok. Öğrenci, hasta müşteri oldu. Öğrenci yine kez öyle, barınacak yeri yok. Okula gitmek istiyor, kazanıyor. Masraf edecek ücreti, parası yok.

“KOCAELİ’YE KAYYUM ATANSA NELER OLUR?”

-Peki başkanım. Kocaeli'deki şu anda göreve geldiğinizde, tutun 1 Nisan'da seçimi kazandınız. Zaten onun için giriyorsunuz, kazanmak için giriyorsunuz. İlk yapacağınız eylem nedir? Eş başkan olarak sorayım.

-Bizim ilk yapacağımız şey, var olan örgütlülerin, örgütlüklerin demokrasiye, barışa, emeğe, doğaya, kadına sahip çıkan Sivil toplum örgütleri, sendikalar, demokratik partiler dahil. Bir kere bir araya getireceğiz. Biz bu şehrin bütün sorularını sıraya koyacağız. İkincisi, köyden, ilçeden, beldeden, mahalleden meclisler oluşturacağız. Bu meclislerde, sadece bir avuç rantçı ya da örğütçü kesim hariç herkesin yer almasını sağlayacağız. Ve belediye eş başkanları meclisleri dahil, bu meclislerden gelen delegasyonlarla birlikte bir kent platformu ya da konseyi oluşturacağız. Ondan sonra bu kent konseyi, bütün meclislerde kendi sorunlarını tartışarak, öncelik sırasına koyacak, kent konseyine getirilecek. Yani mahalle kendi sorunu, köy kendi sorunu, ilçe kendi sorununu. Hepsi bir havuza geldikten sonra çağıracağız eş başkanları, meclis üyeleri birer delegasyon tarzıyla. 450 mi geldi, 500 mi geldi delegasyonlar? Mesela basın emekçilerinin de temsilcisi olacak, hukukçunun olacak, sağlıkçının olacak. Kim varsa hepsi gelecek, 500 etti. Bizde de meclis kaç tanedir? 60'tır. İki eş başkan. Onlar da birer delegasyon olarak değerlendirilir. Gelen sorunlar nelerdir? Bütçemiz ne kadar? 32 milyar bu yılın bütçesi. Arkadaşlar, şu bütçe bizim, şu talepler de bizim halkımızın talepleri. Öncelik sırasına göre imkanlar dahilinde onları planlarız birlikte, kararlaştırırız, gerekli bütçeyi aktarırız ve rantsız, en hakkaniyete, en uygun bir fiyatla, araç gereçlerle, kiminle yapabileceksek o hizmetleri sunmaya çalışırız ve dolayısıyla da yapılan her kuruşun harcamasının ilanı yapılır. Zaman zaman yapılan toplantılar da dile getirilir. Halk toplantıları gerekirse anons edilir. Şu hizmet şurada şu kadar liraya oldu, bu kadar sürede oldu ya da hala devam ediyor. Yani o süreler içerisinde, mesela iki ayda bir mi yapılır, üç ayda bir mi yapılır, bütçenin durumu da aktarılır, yapılan hizmetler de aktarılır. Dolayısıyla yani belediye başkanı, merkezin birer elemanı, birer valisi gibi ya da işte firavunlaşmış bir zihniyetle ben iktidara geldim, beni seçtiniz, beş yılda ben istediğimi yaparım, istemediğimi yapmam anlayışı bizde asla olmayacak. Mesela ezilen kesimler var, yaşlılar var, öğrencilerin temel problemleri var, kadınların çok ağır temel problemleri var, işçilik sorunu var, sağlık sorunu var, eğitim sorunu var. Bütün bunlara ortak bakarak, uzmanlık alanlarını beraber, toplumun kendisiyle beraber çözeceğiz. İşte onun için biz diyoruz özgürlükçü, yerelde demokrasi ve toplumcu belediyecilik. Ya da mesela CHP'ler halkçı diyorlar, biz daha çok toplumcu kelimesini kullanıyoruz. Yani bizim partimiz sınıf eksenli bir parti değil. Herkesin kapısını çalıp girebileceği bir belediye yönetimi. Tabii şeffaf ve herkesin de delegasyonunun iradesinin attığı bir meclis ya da platform ve bütün kararları birlikte alan, planlamayı birlikte yapan ama çözerken de işte kanunlara göre en ucuz maliyetini neyle yapabilirsek onu birlikte yapacağız. Yani halkımızı değerlendirerek yapacağız. Yoksa dışarıdan değil. Mesela bugün Dilovası'nda ben şimdiden baktım Google'a, yüz doksan üç tane fabrikadan bahsediyor. Bu daha fazla, ben birçok yerde iki yüz yirmi gördüm. Oradaki çalışan insanların yüzde onları yerlidir. Yüzde doksanı dışarıdan getirir. E bu korkunç bir şey. Kimya sağlığını ben yiyorum, cefasını ben çekiyorum. Ama yani bir başkası geliyor, değerlendiriyor. Bunu asgariye indirmenin yollarını birlikte arayacağız. Kadınlar için işte kooperatifler, kadın sığınma evleri, toplumu eğiterek kadın üzerindeki şiddeti bir kere yok edilmesi, topluma sürekli, toplumla birlikte farklı platformlardan yan yana gelerek bu tek din anlayışının, bir başka inancı, ezen bir anlayışın hastalıklı olduğunu, kimliklerin çatışmasının bizim felsefemiz, insanların felsefesi olmadığını, bu egemenlerin işi olduğunu. Yani çok boyutlu hem doğanın hem toplumun ne kadar sorunu varsa, ki biz hepsini tespit ediyoruz. Çünkü herkesle diyalogumuz var. Gözlemliyoruz, belli oranda tecrübelerimiz de var. Merkezleştirdiğimiz programlarımız var, çözüm önerilerimiz var. Ama yerelde de özgün olan, demokratik kitle örgütleri ve uzman kesimlerle de, kadınlarla da, gençliklerle de bir yan yana gelerek direkt tespit edip, birlikte çözümlü yollarla arayacağız. Toplum ne derse o olacak. Kimse kimseyi incitmeden bir arada demokratik bir zihniyetle hem irade sahibi olacak, hem kararlaştıracak, hem yönetecek, hem kontrol edecek. Denetleyecek yani. Çok katmanlı, çok renkli. Toplumun bütün kesimlerinin olduğu. O nedenle dem Kocaeli'ye bizim sistemimiz çok yakışacak.