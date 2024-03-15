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Hürriyet iftar sonrası Umuttepe’de gençlerle buluştu 

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Umuttepe’de bulunan üniversiteli pazarında iftar programı gerçekleşti. Programa üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi

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Hürriyet iftar sonrası Umuttepe’de gençlerle buluştu  mask
Hürriyet iftar sonrası Umuttepe’de gençlerle buluştu 
Hürriyet iftar sonrası Umuttepe’de gençlerle buluştu 
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İzmit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyerek vatandaşları bir araya getiriyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Umuttepe’de bulunan üniversiteli pazarında iftar programı gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, iftar sonrası gençlerle bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmit Belediye Meclisi Üyesi Devrim Bal da gençlere İzmit Belediyesinin Üniversitelilere yönelik çalışmalarını anlattı. 


“HER DAİM GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”
Başkan Hürriyet gençlere yaptığı kısa konuşmada gençler için sunulan hizmetlere değinerek, “Ayazma Mahallesi’nde bulunan aşevimizde günde bir öğün ücretsiz bir şekilde sıcak yemek hizmeti sağlıyoruz. Siz ve sizin gibi üniversite okuyan kardeşlerimiz bu hizmetten yararlanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde şehir merkezimizdeki kütüphanelere ulaşımınızı kolaylaştırmak için ring servisi hizmetimiz başladı. İzmit Belediyesi olarak her daim üniversiteli gençlerimizin yanındayız” dedi.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan, iftar

15 Mar 2024 - 11:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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