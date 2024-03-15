Genç adaydan gençlere, annelere ve engelli bireylere "deva" olacak projeler

Deva Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ensar Baturman, gençler, engelli bireyler ve anneler için önemli projelerini açıkladı. Seçim Beyannamesi kapsamında sunulan projeler, gençlerin daha donanımlı ve başarılı bir geleceğe hazırlanmalarını hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre, Baturman'ın seçim beyannamesinde yer alan gençlere yönelik projeler şunlar:

Gençlere Yurtdışı Gezi Desteği (18 - 41 yaş arası): Kocaeli gençlerinin dünya kültürlerini tanımaları ve deneyim kazanmaları için yurtdışı gezi desteği sağlanacak. Gençlerin kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlamak için yurtdışı gezi desteği sunulacak.

Öğrenim Desteği: Ekonomik imkânlardan yoksun gençlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla öğrenim desteği programı başlatılacak. Eğitimlerini sürdüren gençlerin maddi yüklerini azaltmayı amaçlanıyor.

Yurt Dışında Dil Eğitimi Desteği: Gençlerin uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak için yurt dışında dil eğitimi fırsatları sunulacak.

Ayrıca engelli bireyler ve anneler için de projelerinden bazıları;

Engelsiz Yaşam Merkezleri: Engelli gençlerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla engelsiz yaşam merkezleri kurulacak.

Çalışan Annelerin Hayatı Rahatlatacak Uygun Tam Zamanlı Kreşler: Çalışan annelerin iş hayatı ile aile hayatını dengelemelerine destek olmak için uygun tam zamanlı kreşler açılacak.

0-4 Yaş Arası Çocuğu Olan Anneler için Ücretsiz Şehir İçi Yolculuk İmkânı: 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere, şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolculuk imkânı sağlanacak.

Bu sayede anneler iş hayatı ile aile yaşamlarını daha uyumlu bir şekilde sürdürebilecekler.

Av. Ensar Baturman, gençlerin ve ailelerin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamak adına bu projelerin hayata geçirilmesi için kararlı olduklarını belirtti. “Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Bu projelerle, Kocaeli'deki gençlerin yaşam kalitesini artırmayı ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamayı hedefleyen Deva Partisi, gençlerin güçlenmesine ve topluma daha fazla katkı sağlamasına olanak tanıyacak.