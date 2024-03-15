Mutlu:‘Başiskele’nin 5 sene daha tahammülü kalmadı'

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yeniköy Kültür Merkezi’nde iftarını açtı. Yaklaşık 400 kişiyle birlikte oruç açan Mutlu, ‘En büyük organizasyonumuz 31 Mart akşamı olacak. Hep birlikte çoktan hak ettiğimiz belediye başkanlığını Allah’ın izniyle hep beraber kutlayacağız.’ dedi.

GENİİŞ KATILIM OLDU

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yeniköy Kültür Merkezi’nde yaklaşık 400 kişinin katıldığı iftar programında açıklamalar yaptı. Programa vatandaşların yanı sıra, SP GİK Üyesi ve Kocaeli İl Sorumlusu Sinan Ejderoğlu, SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, Başiskele İlçe Başkanı Ethem Karataş, İyi Parti İlçe Başkanı İsmail Kar ve meclis üyesi adayları katıldı.

‘5 YIL DAHA TAHAMMÜL KALMADI’

İftarın ardından konuşma yapan Mutlu, ‘‘Başiskele şehrimizin gözbebeği ilçemiz ancak 15 yıl boyunca belde gibi yönetildi. İlçe merkezi oluşturulmadı, alternatif ulaşım yolları oluşturulmadı, turizm potansiyeli açığa çıkarılmadı. Birkaç işletmecinin çabasına bırakıldı, gücüne göre müteahhide istediği imar alanı açıldı. İlçenin doğal güzelliğine ihanet edildi.’ dedi.

‘İLÇEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Ulaşım her geçen gün kaosa doğru gidiyor, bazı mahallelerimiz sanayi dibinde adeta can çekişiyor. Milletimiz bu gidişe 31 Mart’ta son verecek inşallah. İlçemize sahip çıkacak ve liyakatsiz ellerden hep birlikte kurtaracağız. 31 Mart akşamı belediyenin önünde toplanacağız. Hep birlikte çoktan hak ettiğimiz belediye başkanlığını Allah’ın izniyle hep beraber kutlayacağız.’ şeklinde konuştu.