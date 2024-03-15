Odaların Bilişim Komiteleri KOTO’da toplandı: Bilişim Fuarı’na adım adım  

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KOTO 15. MESLEK KOMİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE

Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odası bilişim komitelerinin, 2024 yılı içinde yapılması planlanan ‘Bilişim Fuarı’nın hazırlıklarını yürütmek üzere başlattığı istişare toplantılarının ilki Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

PAYDAŞ ODALARDAN KATILIMCILAR

15. Meslek Komitesi Başkanı Serkan Kasımoğlu’nun, Komite Başkan Yardımcısı Gürsel Süt, Meclis Üyeleri Mehmet Akif Şen, Emrullah Yolasığmaz, Şükrü Burak Peksoy ve Komite Üyesi Mustafa Elol ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Gebze Ticaret Odası 19. Meslek Komitesi Başkanı Serdar Key, Meclis Üyeleri Ercan Yılmaz, Caner Bulut, Körfez Ticaret Odası 20. Komite Başkan Yardımcısı Çağrı Aydemir Yavuz, Komite Üyesi Şamil Yazıcı, Kocaeli Sanayi Odası Komite Temsilcisi Salih Can katıldı.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Kocaeli Fuarcılık A.Ş. Müdürü Süleyman Durak’ın, fuar organizasyonları hakkında bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda, düzenlenmesi planlanan Bilişim Fuarı’nın; kapsamı, fiziki konumu, etkinlik takvimi, düzenlenecek aktiviteler, duyurum çalışmaları detaylandırıldı. Fuar hazırlık toplantıları önümüzdeki günlerde paydaş odaların ev sahipliğinde devam edecektir.