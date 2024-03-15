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Yörükler Derince’deki iftarda buluştu

Derince’deki Yörükler Otağında düzenlenen iftar programına katılan Başkan Büyükakın, yörüklerle sohbet ederek Ramazan ayını kutladı

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Yörükler Derince’deki iftarda buluştu mask
Yörükler Derince’deki iftarda buluştu
Yörükler Derince’deki iftarda buluştu
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Kocaelili yörükler Derince’de düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen organizasyona yüzlerce yörük katıldı. Yörükler Otağında düzenlenen iftar programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yörüklerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

YÖRÜKLERLE SOHBET ETTİ

Kocaeli Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Akyol ise yapılan iftar programının hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler masaları dolaşarak yörüklerle selamlaştı. İftar programının ardından Başkan Büyükakın, dernek merkezine geçerek burada yörüklerle sohbet etti.

 
# iftar, Tahir Büyükakın

15 Mar 2024 - 12:32 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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