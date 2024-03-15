Başkan Sezer, “Asıl gayemiz gönüllere girmek”  

Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta yapılacak seçimler için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin her mahallesini ve caddesini karış karış gezmeye devam eden Başkan Sezer, ilçeye yeni hizmetler kazandırabilmek için seçimlerde hemşehrilerinden destek istedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

Başkan Sezer ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, sağlık çalışmalarının müstesna günlerini tebrik etti. Daha sonra da Donanma Mahallesi ve Değirmendere’de vatandaşlar, gençler ve kadınlarla bir araya geldi

EN YÜKSEK OYU ALMAK İSTİYORUZ

Başkan Sezer; “Birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdik. Yeni dönem de birçok projemiz olacak. Bunlar önemli ama bizim asıl gayemiz gönüllere girmek. Bunu başardığımızı da saha da görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde, Cumhur ittifakı olarak, en yüksek oyu almak istiyoruz. Bunun için de desteklerinizi bekliyoruz” dedi.