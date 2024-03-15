Tüp fiyatlarına gelen zam dudak uçuklattı!

Derinleşen ekonomik krizle birlikte son dönemde her ürün ve hizmete gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları birçok farklı ürün ve hizmete de zam olarak yansıdı. Bir zam haberi de mutfak ve piknik tüplerinden geldi. Geçtiğimiz yıl mart ayında 363 lira olan bir mutfak tüpü bu yıl 691 liraya yükseldi. Geçtiğimiz 69 liradan satılan küçük tüpün fiyatı ise bu yıl 131 liraya yükseldi. Böylelikle bir yıl içerisinde mutfak tüpü ve küçük tüp fiyatlarına yüzde 90 zam gelmiş oldu.
ZAMLAR BİZLERİ HALİYLE ETKİLEDİ
Gelen zamların ardından gazetemize konuşan bazı esnaflar, “Ekonomik durum zaten ortada vatandaşlarımızın alım gücü iyice düştü. Bu durum satışlarımızı da etkiledi. Birçok hanenin doğalgaz kullanması ve LPG’ye gelen zamların dur durak bilmemesi esnaf olarak bizleri haliyle etkiledi. Esnaf olarak ne yapacağız bilmiyoruz” şeklinde konuştu.
2024 MART AYI TÜP FİYATLARI
Mutfak Tüpü: 700 lira
Küçük Tüp: 140 lira
Ticari Tüp: 1384 lira
Sanayi Tüpü: 2598 lira
2023 MART AYI TÜP FİYATLARI
Mutfak Tüpü: 370 lira
Küçük Tüp: 69 lira
Ticari Tüp: 728 lira
Sanayi Tüpü: 1365 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.