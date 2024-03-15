Tüp fiyatlarına gelen zam dudak uçuklattı!

Derinleşen ekonomik krizle birlikte son dönemde her ürün ve hizmete gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları birçok farklı ürün ve hizmete de zam olarak yansıdı. Bir zam haberi de mutfak ve piknik tüplerinden geldi. Geçtiğimiz yıl mart ayında 363 lira olan bir mutfak tüpü bu yıl 691 liraya yükseldi. Geçtiğimiz 69 liradan satılan küçük tüpün fiyatı ise bu yıl 131 liraya yükseldi. Böylelikle bir yıl içerisinde mutfak tüpü ve küçük tüp fiyatlarına yüzde 90 zam gelmiş oldu.

ZAMLAR BİZLERİ HALİYLE ETKİLEDİ

Gelen zamların ardından gazetemize konuşan bazı esnaflar, “Ekonomik durum zaten ortada vatandaşlarımızın alım gücü iyice düştü. Bu durum satışlarımızı da etkiledi. Birçok hanenin doğalgaz kullanması ve LPG’ye gelen zamların dur durak bilmemesi esnaf olarak bizleri haliyle etkiledi. Esnaf olarak ne yapacağız bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

2024 MART AYI TÜP FİYATLARI

Mutfak Tüpü: 700 lira

Küçük Tüp: 140 lira

Ticari Tüp: 1384 lira

Sanayi Tüpü: 2598 lira

2023 MART AYI TÜP FİYATLARI

Mutfak Tüpü: 370 lira

Küçük Tüp: 69 lira

Ticari Tüp: 728 lira

Sanayi Tüpü: 1365 lira