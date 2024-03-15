Hatipoğlu profesyonel ekip kurdu

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını devam ettiren İYİ Parti Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, profesyonelce çalışmaya başladı. Saha çalışmalarında giymek için kendisine ve ekibine özel yelekler hazırlatan Hatipoğlu, “Körfez için Azmimiz var” yazılı yeleklerle saha çalışmalarına katılıyor.Bu çalışma sayesinde insanlar yeleklerde yazılı olan mesajı okuyorlar ve dağıtılan broşürlerde boşa gitmemiş oluyor. Hatipoğlu, çalışma sırasında kendisi Belediye Başkan adayı olarak kırmızı renkli yeleği giyerken, ekibi de sarı renkli yelekleri kullanıyorlar.

“Halk kararını vermiş”

Saha çalışmalarında esnaf ve vatandaş ziyaretleri sırasında çok iyi sonuçlar alındığını söyleyen Azmi Cihat Hatipoğlu, “Ekonomik krizler, geçinemeyen vatandaşlar, marketlere giremeyen emekliler çoktan kararını vermiş. 31 Mart tarihini bekleyen vatandaşlar sandıklarda belediyeler yoluyla iktidara önemli bri ders vermeye hazırlanıyor. Burada önemli olan belediyeyi teslim edecekleri ismin güvenirliliği. Biz de konuşmalarımızda ve projelerimizde hep şeffaf olma ve vatandaşla belediyeyi yönetme sözü verdik. Bu güne kadar hep mecliste alınan kararları, satışları izlemek zorunda kalan vatandaşlar, her konuda şeffaflık bekliyorlar. Satan değil, üreten ve halkı üretmeye teşvik eden belediyecilik isteniyor. Azmi Cihat Hatipoğlu olarak Körfez halkına bunun sözünü veriyorum, tek karış toprak saymadan, üreterek kazanan bir belediye olacağız” dedi.