Talus: Karamürsel birlik içerisinde çalışıyor

DOÇ.DR. TALUS’TAN KARAMÜRSEL ZİYARETİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Karamürsel İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette; AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, belediye meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

“GÜZEL VE UYUMLU BİR ÇALIŞMA VAR”

İl Başkanı Dr.Şahin Talus Karamürsel'de birlik ve beraberlik içerisinde güzel, uyumlu bir çalışma olduğunu belirterek, “ Türkiye Yüzyılı şehirleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya da ziyaretten dolayı İl Başkanı Doç.Dr. Talus'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.