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Talus: Karamürsel birlik içerisinde çalışıyor

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve partililerle bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Doç.Dr. Şahin Talus, Karamürsel’de birlik ve beraberlik içinde çalışma olduğunu söyledi.  

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Talus: Karamürsel birlik içerisinde çalışıyor
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DOÇ.DR. TALUS’TAN KARAMÜRSEL ZİYARETİ

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Karamürsel İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette; AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, belediye meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

“GÜZEL VE UYUMLU BİR ÇALIŞMA VAR

İl Başkanı Dr.Şahin Talus Karamürsel'de birlik ve beraberlik içerisinde güzel, uyumlu bir çalışma olduğunu belirterek, “ Türkiye Yüzyılı şehirleri için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya da ziyaretten dolayı İl Başkanı Doç.Dr. Talus'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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15 Mar 2024 - 13:19 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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