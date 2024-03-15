Mutlu: Başiskele 15 yıl boyunca belde gibi yönetildi

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Başiskele Kocaeli’nin gözbebeği ilçemiz. Ancak 15 yıl boyunca belde gibi yönetildi. İlçemize hak ettiği değeri biz yaşatacağız’ dedi.

‘BİZ BUNA İNANIYORUZ’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir yandan da önemli açıklamalar yapıyor. Mutlu, ‘Geçen seçimde olduğu gibi başladığımız noktadan sürekli yukarıya doğru bir büyümemiz var. Bu ivme yüzde 36 gibi çok ciddi bir sonuçla ortaya çıkmıştı. Bu sefer bu ivme daha da büyüyecek ve kazanacak şeklinde sonuçlanacaktır. Biz buna inanıyoruz, ekibimiz de buna inanıyor, ailemiz inanıyor, partilimiz inanıyor" dedi.

27 BİN HANE İLE BİRE BİR GÖRÜŞTÜM

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Geçtiğimiz seçimden bu yana sürekli büyüyen ve kazanacak bir ekiple yola çıktık. Yaklaşık 2 aydır ekibimle sahada gece gündüz çalışıyoruz. Başiskele'de 86 bin seçmen, 35 bin hane var. Ve biz 35 bin hanenin 27 bin hanesine bizzat ulaştık. Bu seçimin bundan önceki seçimden çok daha farklı bir ambiyansı var. İnsanlarda bir çekinme korku var. Normal bir siyasi süreç yaşanmıyor bir korku oluşturulmuş toplum üzerinde’ şeklinde konuştu.

‘SAHADA EN AKTİF ADAYIM’

Sahada en aktif adayım diyen Zafer Mutlu, ‘AK Parti. Başiskele'de seçimi aldık havası yaratıyor. Bunlar tamamen algı siyaseti. Vatandaş artık bunlara inanmıyor. Halk güvenip inanabileceği, samimi, kendisine siyasi bir kibirle yaklaşan başkan istemiyor. Başiskele'de 3 kez ayrı ayrı anket yaptırdım, anketlerde oylarını yükselten tek adayım. Bu seçimde partiden çok aday ismi ön plana çıkacak ve kazanacağım. Kazanan aday da öyle büyük bir oy farkı olmayacak birkaç oy farkla seçimi alacaktır’ dedi.

‘5 YIL DAHA TAHAMMÜL KALMADI’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu son olarak, ‘Başiskele şehrimizin gözbebeği ilçemiz ancak 15 yıl boyunca belde gibi yönetildi. İlçe merkezi oluşturulmadı, alternatif ulaşım yolları oluşturulmadı, turizm potansiyeli açığa çıkarılmadı. Birkaç işletmecinin çabasına bırakıldı, gücüne göre müteahhide istediği imar alanı açıldı. İlçenin doğal güzelliğine ihanet edildi.’ diye ifade etti.