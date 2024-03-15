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Kocaeli'de mağazanın deposunda yangın

İzmit ilçesinde bir mağazanın deposunda elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de mağazanın deposunda yangın mask
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Olay, Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş mağazasının 3. katında bulunan depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre, depoda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. İçeriye dolan duman ise tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen Ahmet Özer, "Yoldan geçerken yangın olduğunu gördük. 3. kattaki yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilmiyorum ne olacak" dedi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil

15 Mar 2024 - 13:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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