Gebzespor’da hedef yine 3 puan

GEZER HEYECAN KATTI

Yeni teknik direktörü Sertaç Gezer yönetiminde ilk maçında Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla yenen Gebzespor, grubun en çok gol atan takımı unvanını ele geçirdi. Mor Menekşeler, kritik Trakya deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Son yapılan idmanda savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalışan mor beyazlılar, diri savunma ve etkili gol ayakları ile sonuca gitmeyi hedefliyor.