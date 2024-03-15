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Gebzespor’da hedef yine 3 puan

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gebzespor, gruptaki 21.maçında yarın deplasmanda Kapaklıspor ile oynayacağı zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışmasıyla sürdürdü

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Gebzespor’da hedef yine 3 puan mask

GEZER HEYECAN KATTI

  Yeni teknik direktörü Sertaç Gezer yönetiminde ilk maçında Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla yenen Gebzespor, grubun en çok gol atan takımı unvanını ele geçirdi. Mor Menekşeler, kritik Trakya deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Son yapılan idmanda savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalışan mor beyazlılar, diri savunma ve etkili gol ayakları ile sonuca gitmeyi hedefliyor.
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15 Mar 2024 - 13:55 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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