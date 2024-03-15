Gebzespor’da hedef yine 3 puan

GEZER HEYECAN KATTI
Yeni teknik direktörü Sertaç Gezer yönetiminde ilk maçında Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla yenen Gebzespor, grubun en çok gol atan takımı unvanını ele geçirdi. Mor Menekşeler, kritik Trakya deplasmanından zaferle dönmek istiyor. Son yapılan idmanda savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalışan mor beyazlılar, diri savunma ve etkili gol ayakları ile sonuca gitmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.